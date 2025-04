Plaváreň v Brezne by chceli otvoriť do konca roka

Brezno 13. apríla (TASR) - Mesto Brezno sa vlani v máji pustilo do jedného z najväčších projektov v športovej infraštruktúre na Horehroní, do komplexnej rekonštrukcie krytej plavárne na Mazorníkove. Polstoročná plaváreň bola už v stave tesne pred zatvorením z technických a bezpečnostných dôvodov. Ako informoval primátor Tomáš Abel, práce na jej obnove pokračujú podľa plánu, stavba prešla viacerými betonážami a teraz sa sústreďujú na strechu. Rekonštrukciu chcú ukončiť do konca tohto roka.



Hoci sa podobné projekty pripravujú alebo realizujú aj v iných mestách, Brezňania sa museli vyrovnať so zložitosťou povinnej architektúry. Plaváreň je dielom významného architekta Vladimíra Dedečka, preto je samospráva povinná dodržať pôvodnú architektúru, na ktorú dohliada architektonický ateliér Martina Kusého, ktorý vlastní autorské práva na toto dielo. Rôzne časti plavárne musia zostať zachované, ako napríklad lomenicová strecha a stena či rôzne mozaiky, čo významne vplýva nielen na cenu, ale i kvalitu diela.



„Od začiatku realizácie sme museli riešiť mnohé problémy s konštrukciou a statikou stavby a z týchto dôvodov museli prepracovať v podstate celý projekt a rozsah diela. Avšak verím, že nová plaváreň bude výnimočným moderným dielom v rámci Slovenska s výborným zázemím pre relax a oddych našich obyvateľov, športovcov i návštevníkov mesta,“ konštatoval Abel na sociálnej sieti.



Na obnovu plavárne nadväzuje ďalší významný projekt, na ktorom radnica dlhodobo pracuje, a tým je výstavba kúpaliska s rôznymi atrakciami, špičkovým areálom a zázemím. S výstavbou by chceli začať už v lete a ukončiť ju na budúci rok pred novou letnou sezónou. S tým súvisí aj plánovaná obnova dvoch bytových domov, ktoré mesto získalo do vlastníctva.



„Celkovú investíciu do plavárne, kúpaliska, areálu a dvoch bytoviek počítame postupne na viac ako 20 miliónov eur kombináciou externých, respektíve dotačných a vlastných zdrojov. Avšak z toho, čo bolo niekedy zónou s viac ako 400 neprispôsobivými obyvateľmi, vznikne pekná časť mesta so športovým zázemím a bývaním pre relax a oddych,“ zdôraznil Abel.