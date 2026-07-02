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Rekonštrukcia plavárne v Komárne potrvá do polovice septembra
Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu šatní, spŕch a vnútorného priestoru okolo bazéna.
Autor TASR
Komárno 2. júla (TASR) - V interiéri mestskej plavárne v Komárne sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce. Ich cieľom je vytvoriť modernejšie, estetickejšie a komfortnejšie prostredie pre návštevníkov po letnej prestávke, informovala radnica.
Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu šatní, spŕch a vnútorného priestoru okolo bazéna. Práce realizuje prevádzkovateľ plavárne, spoločnosť Comorra Servis, prevažne vo vlastnej réžii. Mesto Komárno podporilo projekt sumou 130.000 eur.
V rámci modernizácie budú vymenené podlahové aj stenové obklady, zmodernizuje sa osvetlenie a kompletne sa obnoví vodovodná sieť. Súčasťou prác je aj výmena sprchových hlavíc, vodovodných batérií a ďalších sanitárnych prvkov. V šatniach pribudnú nové skrinky pre návštevníkov. Obnovou prejde aj priestor okolo bazéna, kde sa zrekonštruuje podlaha aj obklady stien.
Podľa harmonogramu potrvajú práce do polovice septembra. Plaváreň plánuje po letnej prestávke opäť otvoriť prevádzku 15. septembra.
Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu šatní, spŕch a vnútorného priestoru okolo bazéna. Práce realizuje prevádzkovateľ plavárne, spoločnosť Comorra Servis, prevažne vo vlastnej réžii. Mesto Komárno podporilo projekt sumou 130.000 eur.
V rámci modernizácie budú vymenené podlahové aj stenové obklady, zmodernizuje sa osvetlenie a kompletne sa obnoví vodovodná sieť. Súčasťou prác je aj výmena sprchových hlavíc, vodovodných batérií a ďalších sanitárnych prvkov. V šatniach pribudnú nové skrinky pre návštevníkov. Obnovou prejde aj priestor okolo bazéna, kde sa zrekonštruuje podlaha aj obklady stien.
Podľa harmonogramu potrvajú práce do polovice septembra. Plaváreň plánuje po letnej prestávke opäť otvoriť prevádzku 15. septembra.