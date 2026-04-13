Rekonštrukcia plynovodov v Prievidzi prinesie dopravné obmedzenia
S prácami začne spoločnosť od pondelka, potrvajú približne do konca leta.
Autor TASR
Prievidza 13. apríla (TASR) - Spoločnosť SPP - distribúcia zabezpečí rekonštrukciu plynovodov vo vybraných lokalitách Prievidze. Práce bude realizovať na etapy, vyžiadajú si dočasné obmedzenia dopravy. Informovalo o tom mesto Prievidza v pondelok na sociálnej sieti.
S prácami začne spoločnosť od pondelka, potrvajú približne do konca leta. Rekonštrukciu zabezpečí počas niekoľkých etáp. „V prvej etape bude práce realizovať na Námestí slobody a Ulici M. Mišíka, v druhej na Kláštornej ulici a Hviezdoslavovej ulici, v tretej na Ulici G. Švéniho, Košovskej ceste, Šumperskej ulici a Bakalárskej ulici. Štvrtá etapa sa dotkne Veľkonecpalskej ulice a Ulice pod skalou. Práce by mala firma zabezpečiť počas júla a augusta,“ konkretizovala radnica.
Upozornila, že počas realizácie dôjde k dočasným dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne označené prenosným dopravným značením. Výkopy budú zabezpečené ochranným zábradlím. „Prosíme obyvateľov o pochopenie, trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri pohybe v dotknutých lokalitách, ako aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov stavby,“ dodalo mesto.
