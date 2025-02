Rekonštrukcia plynovodu v Trenčíne prinesie odstávky i obmedzenia

Trenčín 16. februára (TASR) - Plynári budú od pondelka (17. 2.) pokračovať v rekonštrukcii plynovodov pod najväčším trenčianskym sídliskom Juh. Práce potrvajú do konca októbra, vyžiadajú si prerušenie dodávok plynu i obmedzenia pre chodcov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Od 17. februára až do konca októbra budú plynári pracovať postupne na ulici Strojárenská, medzi ulicami Strojárenská - Bezručova, ďalej na Soblahovskej - od kotolne po kruhový objazd pod Juhom, pokračovať budú križovaním Ulice gen. Svobodu, umiestnením potrubia v zeleni až po napojenie na Saratovskej ulici a následne ešte v chodníku až po otoč autobusov MHD na Ulici gen. Svobodu," uviedla hovorkyňa.



Práce si vyžiadajú na nevyhnutný čas prerušiť distribúciu zemného plynu. Plynári budú odberateľov v jednotlivých lokalitách o termínoch odstávky vždy vopred informovať. Počas prác bude v niektorých úsekoch obmedzenie pre chodcov, prípadne pre autá.



"Prosíme Trenčanov o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukcie plynovodov do 30. októbra. Konečnú úpravu terénu by mali plynári vykonať do konca novembra tohto roka," uzavrela Ságová.