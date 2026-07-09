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Rekonštrukcia plynovodu v Trnave obmedzí dopravu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Počas stavebných prác bude na oboch uliciach dočasne uzatvorená polovica jazdného pruhu v smere od Bratislavskej ulice po celej dĺžke komunikácií.

Autor TASR
Trnava 9. júla (TASR) - Vodiči v Trnave musia od 13. júla do 15. novembra počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami na uliciach Maxima Gorkého a Petzvalovej. Dôvodom je rekonštrukcia plynovodu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Počas stavebných prác bude na oboch uliciach dočasne uzatvorená polovica jazdného pruhu v smere od Bratislavskej ulice po celej dĺžke komunikácií. Premávka zostane zachovaná a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením, preto nie je potrebné určovať obchádzkovú trasu.


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