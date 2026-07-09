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Rekonštrukcia plynovodu v Trnave obmedzí dopravu
Počas stavebných prác bude na oboch uliciach dočasne uzatvorená polovica jazdného pruhu v smere od Bratislavskej ulice po celej dĺžke komunikácií.
Autor TASR
Trnava 9. júla (TASR) - Vodiči v Trnave musia od 13. júla do 15. novembra počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami na uliciach Maxima Gorkého a Petzvalovej. Dôvodom je rekonštrukcia plynovodu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Počas stavebných prác bude na oboch uliciach dočasne uzatvorená polovica jazdného pruhu v smere od Bratislavskej ulice po celej dĺžke komunikácií. Premávka zostane zachovaná a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením, preto nie je potrebné určovať obchádzkovú trasu.
Počas stavebných prác bude na oboch uliciach dočasne uzatvorená polovica jazdného pruhu v smere od Bratislavskej ulice po celej dĺžke komunikácií. Premávka zostane zachovaná a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením, preto nie je potrebné určovať obchádzkovú trasu.