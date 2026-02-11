< sekcia Regióny
Rekonštrukcia pobočky knižnice v Košiciach je v úvodnej fáze
Autor TASR
Košice 11. februára (TASR) - Rekonštrukcia pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK) na Humenskej ulici je v úvodnej fáze. Pre TASR to z knižnice uviedla Viera Ristvejová s tým, že práce si zatiaľ nevyžiadali výraznejšie obmedzenia. Od apríla by však mala byť pre čitateľov zatvorená.
Rekonštrukcia má zabezpečiť efektívne a hospodárne využívanie priestorov pobočky s dôrazom na ekologické riešenia. „Rekonštrukcia štartuje obnovou skladu a postupne bude pokračovať výmenou okien, modernizáciou kúrenia, novou fasádou a na záver pribudne aj zelená strecha - moderné riešenie, ktoré zlepší energetickú efektivitu aj komfort celej budovy,“ uvádza KMMK na sociálnej sieti.
Obnova exteriéru a skladových priestorov približne za 314.000 eur je spolufinancovaná z eurofondov. Práce by mali byť hotové v septembri. Knižnica pripomenula, že projekt nadväzuje na obnovu interiéru realizovanú v roku 2023.
