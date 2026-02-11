Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rekonštrukcia pobočky knižnice v Košiciach je v úvodnej fáze

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Obnova exteriéru a skladových priestorov približne za 314.000 eur je spolufinancovaná z eurofondov.

Autor TASR
Košice 11. februára (TASR) - Rekonštrukcia pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK) na Humenskej ulici je v úvodnej fáze. Pre TASR to z knižnice uviedla Viera Ristvejová s tým, že práce si zatiaľ nevyžiadali výraznejšie obmedzenia. Od apríla by však mala byť pre čitateľov zatvorená.

Rekonštrukcia má zabezpečiť efektívne a hospodárne využívanie priestorov pobočky s dôrazom na ekologické riešenia. „Rekonštrukcia štartuje obnovou skladu a postupne bude pokračovať výmenou okien, modernizáciou kúrenia, novou fasádou a na záver pribudne aj zelená strecha - moderné riešenie, ktoré zlepší energetickú efektivitu aj komfort celej budovy,“ uvádza KMMK na sociálnej sieti.

Obnova exteriéru a skladových priestorov približne za 314.000 eur je spolufinancovaná z eurofondov. Práce by mali byť hotové v septembri. Knižnica pripomenula, že projekt nadväzuje na obnovu interiéru realizovanú v roku 2023.
