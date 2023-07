Rekonštrukcia Poľnej ulice v B. Bystrici pokračuje, potrvá do augusta

Banská Bystrica 28. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica pokračuje v obnove zanedbaných ciest i chodníkov na Poľnej ulici v smere do obce Malachov. Pre práce bude od budúceho týždňa čiastočne obmedzený prejazd vrátane vjazdov z tejto ulice na súkromné pozemky. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora Banskej Bystrice.



Ako ďalej uviedol, v pondelok 31. júla začne zhotoviteľ pracovať na výmene konštrukcie vozovky. Bude to v úseku od križovatky v smere na sídlisko Fončorda po križovatku pri rodinnom dome č. 87. "Konkrétne to bude odfrézovanie pôvodného asfaltu a následne ukladanie nového asfaltového krytu," objasnil s tým, že práce by mali trvať do 11. augusta tohto roka.



Cena obnovy tohto frekventovaného úseku je po verejnom obstarávaní približne 570.000 eur s DPH. "Okrem rekonštrukcie cesty dôjde k čiastočnej úprave križovatiek, oprave chodníka vrátane obrubníkov. Zároveň sa obnovia zálivy pre autobusy, dôjde k úprave pouličných vpustov a šácht, doplní sa chýbajúce dopravné značenie," konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Cieľom je podľa jeho slov zvýšenie bezpečnosti v tomto úseku, ako aj zvýšenie komfortu pre vodičov.



Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Pemax Plus, ktorá začiatkom mája vytýčila inžinierske siete, zrealizovala statickú skúšku zhutnenia podložia na zemnej pláni, začala s búracími a zemnými prácami, ako aj s montážou obrubníkov novobudovaných chodníkov.



V súvislosti s lokálnymi dopravnými obmedzeniami mesto žiada obyvateľov a cestujúcu verejnosť o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia.