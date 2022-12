Rekonštrukcia pôrodných sál v považskobystrickej nemocnici sa predĺži

Považská Bystrica 28. decembra (TASR) – Rekonštrukcia pôrodných sál v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sa predĺži. Dôvodom je nevyhovujúci stav betónového stropu. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Stavebné práce v priestoroch pôrodných sál sú podľa neho momentálne pozastavené, nový harmonogram prác bude známy v januári.



Modernizácia pôrodných sál odštartovala začiatkom leta. Od jej začiatku sa zrealizovali všetky búracie práce, vybúrali sa deliace priečky a odstránili sa podlahové vrstvy. Po odstránení kúrenia sa však zistilo, že nosná konštrukcia nie je v súlade s pôvodnou projektovou dokumentáciou. V trámoch je odhalená výstuž a je potrebné riešiť statické zosilnenie stropu.



"Zhotoviteľ stavbu zabezpečil a v spolupráci so statikom predloží návrh riešenia, ktoré bude vyhovovať všetkým normám a požiadavkám v súčasnosti kladeným na takéto stavby. Následne si dohodneme ďalší postup prác aj so zmenami. Zhotoviteľ mal niektoré veci nakúpené v predstihu (vzduchotechnika, okná), preto veríme, že to pomôže urýchliť viaceré procesy. O koľko sa posunie termín dokončenia pôrodných sál, bude závisieť od samotného návrhu riešenia," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Pôrodnica v nemocnici fungovala od roku 1957 v súčasných priestoroch, ktoré už nevyhovovali potrebám moderného pôrodníctva. Ročne sa v považskobystrickej nemocnici narodí asi 1200 detí. Rekonštrukciu za viac ako 1,6 milióna eur financuje TSK z vlastných zdrojov.