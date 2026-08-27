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Rekonštrukcia potrubia v Trnave prinesie čiastočnú uzáveru Bulharskej
V úseku od Vlárskej ulice po Tamaškovičovu bude Bulharská ulica zjednosmernená, a to v smere na Tamaškovičovu.
Autor TASR
Trnava 27. augusta (TASR) - Rekonštrukcia vodovodného potrubia spoločnosťou TAVOS prinesie od štvrtka čiastočnú uzáveru Bulharskej ulice v Trnave a zmenu organizácie dopravy. Informovala o tom trnavská radnica.
V úseku od Vlárskej ulice po Tamaškovičovu bude Bulharská ulica zjednosmernená, a to v smere na Tamaškovičovu. Po ukončení prác na vodovodnom potrubí obnoví mesto aj povrch vozovky na Bulharskej ulici. Rekonštrukcia potrvá do 21. decembra 2026.
„Obchádzková trasa bude vedená dočasným dopravným značením cez ulice Stredná a Vlárska,“ doplnilo mesto. Dôjde tiež k dočasnej zmene trasovania liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 5 a 8.
Linka číslo 5 v smere na Linčiansku povedie po obchádzkovej trase cez ulice Stredná a Vlárska a nebude obsluhovať zastávku Tamaškovičova (C). V smere na zastávku City Aréna nebude obsluhovať dočasne zrušenú zastávku Tamaškovičova (A).
Linka číslo 8 v smere na Modranku povedie po obchádzkovej trase cez ulice Stredná a Vlárska, v smere na zastávku Dohnányho nebude obsluhovať dočasne zrušenú zastávku Tamaškovičova (A).
V úseku od Vlárskej ulice po Tamaškovičovu bude Bulharská ulica zjednosmernená, a to v smere na Tamaškovičovu. Po ukončení prác na vodovodnom potrubí obnoví mesto aj povrch vozovky na Bulharskej ulici. Rekonštrukcia potrvá do 21. decembra 2026.
„Obchádzková trasa bude vedená dočasným dopravným značením cez ulice Stredná a Vlárska,“ doplnilo mesto. Dôjde tiež k dočasnej zmene trasovania liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 5 a 8.
Linka číslo 5 v smere na Linčiansku povedie po obchádzkovej trase cez ulice Stredná a Vlárska a nebude obsluhovať zastávku Tamaškovičova (C). V smere na zastávku City Aréna nebude obsluhovať dočasne zrušenú zastávku Tamaškovičova (A).
Linka číslo 8 v smere na Modranku povedie po obchádzkovej trase cez ulice Stredná a Vlárska, v smere na zastávku Dohnányho nebude obsluhovať dočasne zrušenú zastávku Tamaškovičova (A).