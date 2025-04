Rekonštrukcia Prachárne v Trnave sa pravdepodobne skončí na jeseň

Trnava 16. apríla (TASR) - Rekonštrukcia meštianskeho domu známeho ako Pracháreň, ktorý sa nachádza v centre Trnavy, potrvá pravdepodobne do jesene 2025. Na stredajšej tlačovej konferencii to naznačil primátor Trnavy Peter Bročka. Práce mali byť pôvodne ukončené v prvej polovici tohto roka, prišlo však k zdržaniu aj v nadväznosti na realizovaný archeologický výskum.



„Aktuálne riešime aj finančnú stránku veci, prebieha diskusia s dodávateľom. Zatiaľ sa dodávateľ správa veľmi seriózne,“ povedal primátor. Najbližšie dva týždne čakajú mesto rokovania, ktoré budú riešiť detaily ďalších prác a detailný harmonogram.



„Bude vyžadovať ešte niekoľko sedení, aby sme si povedali presné dátumy. Cieľ je mať na jeseň tohto roka vec odovzdanú,“ podotkol s tým, že aktuálne sa stavia lešenie a začnú sa riešiť vonkajšie omietky.



„Tak ako pri každej historickej budove sa dejú veci, ktoré nikto nemohol predpokladať. Preto sme mali aj osobitné stretnutie s dodávateľom projektovej dokumentácie, aby oveľa intenzívnejšie a rýchlejšie reagoval na podnety z terénu stavby,“ doplnil Bročka.



V rámci archeologického výskumu boli v priestoroch Prachárne nájdené viaceré zaujímavé predmety. Najstarším v rámci nehnuteľných nálezov bol fragment drevenej stavby zaniknutej okolo mongolského vpádu.



Do obnovy národnej kultúrnej pamiatky nazývanej Pracháreň, ktorá sa už roky nevyužívala, mesto Trnava investovalo viac než štyri milióny eur, pričom vyše dva milióny eur získalo z prostriedkov plánu obnovy. Schválená bola aj podpora zo strany Trnavského samosprávneho kraja v sume maximálne jeden milión eur. V zrekonštruovanej budove nájde priestor divadlo pre deti a mládež i prevádzka, ktorá nadviaže na legendárny mliečny bar.