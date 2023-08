Rekonštrukcia priecestia obmedzí železničnú dopravu v Tatrách

Vysoké Tatry 21. augusta (TASR) - Rekonštrukcia železničného priecestia obmedzí železničnú dopravu vo Vysokých Tatrách na tri dni. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že výluka potrvá od utorka (22. 8.) do štvrtka (24. 8.) v úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso.



Následkom toho budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusmi. Pre rekonštrukčné práce, ktoré realizujú Železnice SR, nebude v tejto časti prejazdná ani Cesta slobody. Autobusy budú preto premávať na obchádzkovej trase a nebudú zastavovať na zastávke Popradské Pleso.



"Obchádzková trasa náhradnej autobusovej dopravy (NAD) povedie cez obec Štôla. Vzhľadom na to, že všetka cestná doprava bude presmerovaná na túto obchádzku, a tiež vrcholiacu letnú sezónu v Tatrách, nie je možné garantovať prestupy na ďalšie následné vlaky vo Vyšných Hágoch, keďže nie je možné odhadnúť jazdnú dobu NAD," upozornil Kováč. Dodal, že cestujúci, ktorí v smere od Starého Smokovca do stanice Štrba plánujú na Štrbskom Plese prestupovať na vlak Ozubnicovej železnice (OŽ), môžu počas cestovania NAD z Vyšných Hágov vystúpiť v Tatranskom Lieskovci na autobusovej zastávke "Štrba, Tatranská Štrba, sídlisko". Tam budú autobusy mimoriadne zastavovať na znamenie. V prípade potreby prestupovania v Poprade na ďalšie vlakové spojenia cestujúcim ZSSK odporúča, aby počas výluky využili skoršie spojenie alebo možnosť cestovania vlakmi OŽ s prestupom v Štrbe.



"Cestujúcim, ktorí budú mať zakúpené cestovné lístky do zastávky Popradské Pleso, budú tieto lístky uznané bez sankcie do nasledujúcej stanice od Popradského Plesa. V smere od Popradu po stanicu Štrbské Pleso a v smere do Popradu po stanicu Vyšné Hágy," doplnil Kováč.



Výluka začne platiť v utorok o 8.30 h a potrvá do štvrtka do 16.20 h. Súčasťou rekonštrukčných prác na priecestí je podľa hovorcu úprava geometrickej polohy koľaje a priecestnej konštrukcie.