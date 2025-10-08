< sekcia Regióny
Rekonštrukcia Radlinského ulice spôsobila v Dolnom Kubíne obmedzenia
Autor TASR
Dolný Kubín 8. októbra (TASR) - Dolný Kubín začal s komplexnou rekonštrukciou Radlinského ulice. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok, rekonštrukcia ulice priniesla obmedzenia v centre mesta. Radnica žiada obyvateľov o zvýšenú pozornosť.
Oravská vodárenská spoločnosť už zrekonštruovala svoje staré vodovodné rozvody na tejto ulici a mesto momentálne pristupuje k celkovej obnove cesty. „Ide o úsek od križovatky pri obchodnej akadémii až po priechod pri banke, vrátane mestských parkovacích miest. Nejde len o nový asfalt. Pri veľkej rekonštrukcii sa vždy snažíme odstrániť aj nedostatky v podloží cesty, aby nová vozovka vydržala čo najdlhšie,“ priblížil primátor.
Dodal, že samospráva zároveň spolupracuje s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorí pri tejto príležitosti modernizujú svoje rozvody pod zemou. Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude ulica, ktorá má kvalitný základ, nové siete aj povrch. „Rekonštrukcia predĺži životnosť cesty a zároveň zníži riziko budúcich rozkopávok,“ podotkol Prílepok.
