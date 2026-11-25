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Rekonštrukcia Radnice v Žiline priniesla cenné historické nálezy
Rekonštrukcia historickej budovy sa začala v marci tohto roka a jej dokončenie je plánované v roku 2028.
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Komplexná rekonštrukcia budovy Radnice na Mariánskom námestí v Žiline priniesla cenné historické objavy. Počas prác sa v objekte podarilo odhaliť masívne kamenné murivo, ktoré je s veľkou pravdepodobnosťou jedným z najstarších zachovaných múrov v centre Žiliny. Pamiatkari okrem toho zaevidovali aj vzácne nástenné maľby z 19. storočia a pôvodný svetlík. Mesto na základe rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu už zadalo vypracovanie reštaurátorského výskumu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Rekonštrukcia historickej budovy sa začala v marci tohto roka a jej dokončenie je plánované v roku 2028. „Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa priestory postupne zbavujú novodobých vrstiev - demontujú sa nepôvodné podlahy, stropné podhľady, interiérové vybavenie a odstraňujú sa staré omietky. Po odstránení nepôvodných priečok a podláh na treťom podlaží sa medzi druhým a tretím podlažím osádzajú nové nosníky. Strop medzi tretím a štvrtým podlažím sa už pripravuje na betonáž. Cieľom stavbárov je, aby boli do konca tohto roka zabetónované nové stropy v celej budove Radnice,“ priblížila aktuálny stav Ondrášová.
Doplnila, že zároveň s týmito prácami spustí mesto ešte do konca roka reštaurátorský výskum, ktorý určí presný postup záchrany a obnovy všetkých historických nálezov. „Najprekvapivejšie zistenia priniesla archeologická sonda v stredovej časti budovy, v priestore budúcej výťahovej šachty vedľa schodiska. Odborníci tu narazili na štvormetrový kamenný múr s mohutnou klenbou, ktorý dodnes nesie váhu súčasného schodiska,“ poznamenala Ondrášová.
Porovnanie tohto objavu s historickými mapami z 18. a 19. storočia a nález pôvodnej exteriérovej okruhliakovej dlažby vo vedľajšej miestnosti odhalili fakt, že pôvodná stredoveká kamenná radnica bola približne o polovicu kratšia než dnes a odhalený múr ju v zadnej časti ukončoval.
Podľa Ondrášovej sú pre historikov ďalším kľúčovým objavom nájdené fragmenty malieb. „Rovnako cenný je aj nález pôvodného svetlíka, ktorý patrí k typickým architektonickým prvkom meštianskych domov na Mariánskom námestí. Jeho obnova a budúca prezentácia verejnosti výrazne podčiarkne pamiatkovú hodnotu budovy,“ dodala hovorkyňa mesta.
Rekonštrukcia historickej budovy sa začala v marci tohto roka a jej dokončenie je plánované v roku 2028. „Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa priestory postupne zbavujú novodobých vrstiev - demontujú sa nepôvodné podlahy, stropné podhľady, interiérové vybavenie a odstraňujú sa staré omietky. Po odstránení nepôvodných priečok a podláh na treťom podlaží sa medzi druhým a tretím podlažím osádzajú nové nosníky. Strop medzi tretím a štvrtým podlažím sa už pripravuje na betonáž. Cieľom stavbárov je, aby boli do konca tohto roka zabetónované nové stropy v celej budove Radnice,“ priblížila aktuálny stav Ondrášová.
Doplnila, že zároveň s týmito prácami spustí mesto ešte do konca roka reštaurátorský výskum, ktorý určí presný postup záchrany a obnovy všetkých historických nálezov. „Najprekvapivejšie zistenia priniesla archeologická sonda v stredovej časti budovy, v priestore budúcej výťahovej šachty vedľa schodiska. Odborníci tu narazili na štvormetrový kamenný múr s mohutnou klenbou, ktorý dodnes nesie váhu súčasného schodiska,“ poznamenala Ondrášová.
Porovnanie tohto objavu s historickými mapami z 18. a 19. storočia a nález pôvodnej exteriérovej okruhliakovej dlažby vo vedľajšej miestnosti odhalili fakt, že pôvodná stredoveká kamenná radnica bola približne o polovicu kratšia než dnes a odhalený múr ju v zadnej časti ukončoval.
Podľa Ondrášovej sú pre historikov ďalším kľúčovým objavom nájdené fragmenty malieb. „Rovnako cenný je aj nález pôvodného svetlíka, ktorý patrí k typickým architektonickým prvkom meštianskych domov na Mariánskom námestí. Jeho obnova a budúca prezentácia verejnosti výrazne podčiarkne pamiatkovú hodnotu budovy,“ dodala hovorkyňa mesta.