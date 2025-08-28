< sekcia Regióny
Rekonštrukcia Rastislavovej ulice v Košiciach ovplyvní aj MHD
Prvá fáza rekonštrukcie má byť hotová do Medzinárodného maratónu mieru (5. 10.). Účastníkov 102. ročníka podujatia sa tak obmedzenia nedotknú.
Autor TASR
Košice 28. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou Rastislavovej ulice v Košiciach ovplyvnia aj mestskú hromadnú dopravu (MHD). Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, od piatka (29. 8.) až do odvolania bude premávka autobusových liniek č. 12, 15 a 16 obojsmerne odklonená z Rastislavovej ulice na Južnú triedu.
„Zastávky Dom umenia (smer Stará nemocnica), Kasárne, Kulturpark (obojsmerne), Pasteurova a Stará nemocnica (smer Dom umenia) budú dočasne zrušené,“ uvádza.
V smere do Barce bude linka č. 12 po zastávke Alžbetina, Rektorát UPJŠ pokračovať odklonom cez Štúrovu ulicu. Zastavovať bude na zastávke Dom umenia, na električkovej zastávke Nám. osloboditeľov či na dočasných autobusových zastávkach Astória a Stará nemocnica na Južnej triede blízko električkových zastávok. Po svojej trase bude premávať od zastávky Triton. V opačnom smere bude odklonom cez Južnú triedu pokračovať od tejto zastávky.
Linky č. 15 a 16 v smere na OC Cassovia budú po zastávke Nám. osloboditeľov pokračovať odklonom cez Južnú triedu, kde budú zastavovať na električkovej zastávke Nám. osloboditeľov a na dočasných autobusových zastávkach Astória a Stará nemocnica. Po svojej trase budú premávať od zastávky Stará nemocnica na Gemerskej ulici. „V opačnom smere budú po zastávke Železníky zastavovať na zastávke Stará nemocnica - na stanovišti linky 54. Ďalej budú pokračovať odklonom cez Južnú triedu,“ informuje. Po svojej trase budú premávať od zastávky Nám. osloboditeľov.
V súvislosti so stavebnými prácami dôjde v prvej etape k úplnému uzatvoreniu vyše 400-metrového úseku časti Rastislavovej ulice, a to v úseku od križovatky s Kukučínovou po križovatku s ulicou Milosrdenstva. Pre motoristov budú vyznačené obchádzkové trasy. Chodník by mal zostať prístupný.
Prvá fáza rekonštrukcie má byť hotová do Medzinárodného maratónu mieru (5. 10.). Účastníkov 102. ročníka podujatia sa tak obmedzenia nedotknú. Počas prvej októbrovej nedele má byť totiž Rastislavova ulica prejazdná bez obmedzení.
Po maratónskom víkende budú práce pokračovať na ďalších úsekoch tejto ulice. „Ak chceme, aby bola Rastislavova počas maratónskeho víkendu bez obmedzení, musíme s prácami začať čo najskôr. Uvedomujeme si, že ide o začiatok školského roka. Vodičom sa chceme vopred ospravedlniť za komplikácie, a prosíme ich o trpezlivosť a pochopenie,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop dodal, že začiatok rekonštrukcie pôvodne plánovali na letné mesiace, no s prácami z objektívnych dôvodov museli začať neskôr.
Informácie o dopravných obmedzeniach sú zverejnené aj na webe modernizacie.kosice.sk, a to vrátane zmien v MHD.
