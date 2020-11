Rekonštrukcia rožňavského námestia by mala byť ukončená do konca roka

Rožňava 9. novembra (TASR) – Rekonštrukcia východnej a južnej časti Námestia baníkov v Rožňave by mala byť ukončená do konca aktuálneho roka. Na uplynulom zasadnutí rožňavského mestského zastupiteľstva o tom informoval primátor Michal Domik, podľa ktorého pokračujú práce aj na revitalizácii Póschovej záhrady a obnove budovy mestského úradu (MsÚ).



„Pri vykopávkach na námestí sa zistili nejaké nedostatky. Bežne pri každých stavbách niečo vyjde, tu to bolo plynové potrubie, ktoré bolo zakopané len 20 centimetrov pod povrchom cesty, ale malo by byť uložené v hĺbke až 80 centimetrov,“ ozrejmil primátor. Doplnil, že samospráva preto potrebuje projektovú dokumentáciu a následne zabezpečiť preloženie plynových rúr aj prípojok.



Problémom, ktorý sa ukázal pri rekonštrukcii, je podľa Domika i kanalizácia. „Po odkrytí povrchu sme zbadali, že sú tam staré rúry, niektoré už nefunkčné, poškodené. Takže aj tam sa improvizuje,“ dodal.



Ďalšou rozbehnutou investičnou akciou mesta je Póschova záhrada. „Tam sa taktiež pracuje. Zatiaľ sme nenašli žiadne problémy,“ konštatoval primátor s tým, že mesto navyše dostalo od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie odklad na dokončenie projektu do roku 2021.



Tretím väčším investičným projektom je obnova objektu MsÚ, ktorá sa začala v roku 2018. Podľa Domika však v tomto prípade trvalo verejné obstarávanie namiesto dvoch až osem mesiacov a zdržanie spôsobilo tiež nepriaznivé počasie a koronakríza. Samospráva preto požiadala príslušné orgány aj v tomto prípade o posunutie termínu dokončenia.



Ako reagoval poslanec Juraj Balázs, mestu patrí vďaka, že sa podarilo tieto termíny predĺžiť. „Pretože máme toľko rozpracovaných investičných aktivít, že keď sa spustí vlna vracania peňazí pre to, že neplníme termíny alebo pochybíme v zmluvách, tak sa mesto veľmi ľahko môže dostať do nútenej správy,“ podotkol.



Primátor však túto možnosť odmietol. „Aby sme nedezinformovali občanov – nútená správa je vtedy, ak mesto nemá financie. My máme náklady na rekonštrukciu MsÚ 1,2 milióna eur, na Póschovu záhradu 300.000 eur a na námestie 250.000 eur. Dokopy je to 1,75 milióna eur, ale mesto disponuje ešte možnosťou úveru päť miliónov eur, keby náhodou bolo treba všetko vrátiť,“ priblížil Domik.



Všetky uvedené investičné akcie financuje samospráva z dotácií a grantov. Na obnovu MsÚ získala peniaze z eurofondov a na revitalizáciu Póschovej záhrady i rekonštrukciu námestia dostala dotáciu od vlády počas jej výjazdového zasadnutia v Rožňave pred dvoma rokmi.