< sekcia Regióny
Rekonštrukcia rybníkov na Železnej studničke
V Mestských lesoch v Bratislave prebieha rozsiahla obnova rybníkov na Železnej studničke. Ide o jeden z najväčších zásahov do vodných plôch v lesoparku za posledné desaťročia.
Autor OTS
Bratislava 11. mája (OTS) - Na mieste aktuálne prebieha odstraňovanie nánosov sedimentu z dna prvého rybníka a prípravné práce na rekonštrukciu technických objektov, ktoré zabezpečujú napúšťanie a vypúšťanie vody.
Podľa riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Mareka Pávu práce reagujú na nevyhovujúci technický stav rybníkov. „Technické objekty sú po desaťročiach prevádzky vo výrazne opotrebovanom stave a dno rybníkov je zanesené sedimentom, preto si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu,“ uviedol.
Podľa Jakuba Mrvu, námestníka primátora pre životné prostredie, rybníky neprešli zásadnou obnovou od 80. rokov. „Tieto vodné plochy dlhodobo neboli predmetom komplexnej obnovy, hoci plnia dôležité funkcie z pohľadu prírody aj mesta,“ uviedol.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Zanesené dno dnes znižuje kapacitu rybníkov, zhoršuje kvalitu vody a obmedzuje ich ekologickú funkciu.
Mestské lesy v Bratislave realizujú postupnú obnovu vodných plôch v celom lesoparku. Minulý rok prebehli zásahy na menších lokalitách (Jazierko u Slivu, Srnie, Medáreň), aktuálne sa práce sústreďujú na rybníky č. 1 a 2 na Železnej studničke, ktoré neboli čistené približne 40 rokov.
Po dokončení obnovy budú rybníky bezpečné a funkčné na ďalšie desaťročia, s obnovenou kapacitou a zlepšenou kvalitou vody.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Projekt je súčasťou programu Interreg SK–AT v rámci iniciatívy ecoMarLes, realizovaného v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal. Súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na budovanie mokradí, vodozádržné riešenia, liahniská pre obojživelníky a odborné prieskumy vodných ekosystémov.
Čistenie rybníka od sedimentov prebieha v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanácia mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.
Podľa riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Mareka Pávu práce reagujú na nevyhovujúci technický stav rybníkov. „Technické objekty sú po desaťročiach prevádzky vo výrazne opotrebovanom stave a dno rybníkov je zanesené sedimentom, preto si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu,“ uviedol.
Podľa Jakuba Mrvu, námestníka primátora pre životné prostredie, rybníky neprešli zásadnou obnovou od 80. rokov. „Tieto vodné plochy dlhodobo neboli predmetom komplexnej obnovy, hoci plnia dôležité funkcie z pohľadu prírody aj mesta,“ uviedol.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Zanesené dno dnes znižuje kapacitu rybníkov, zhoršuje kvalitu vody a obmedzuje ich ekologickú funkciu.
Mestské lesy v Bratislave realizujú postupnú obnovu vodných plôch v celom lesoparku. Minulý rok prebehli zásahy na menších lokalitách (Jazierko u Slivu, Srnie, Medáreň), aktuálne sa práce sústreďujú na rybníky č. 1 a 2 na Železnej studničke, ktoré neboli čistené približne 40 rokov.
Po dokončení obnovy budú rybníky bezpečné a funkčné na ďalšie desaťročia, s obnovenou kapacitou a zlepšenou kvalitou vody.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Projekt je súčasťou programu Interreg SK–AT v rámci iniciatívy ecoMarLes, realizovaného v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal. Súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na budovanie mokradí, vodozádržné riešenia, liahniská pre obojživelníky a odborné prieskumy vodných ekosystémov.
Čistenie rybníka od sedimentov prebieha v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanácia mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.