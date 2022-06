Rekonštrukcia Senior domu v Košiciach by sa mohla začať budúcu jar

Košice 7. júna (TASR) - S rekonštrukciou Senior domu v Drocárovom parku v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP by sa mohlo začať na jar budúceho roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová. Obchodná verejná súťaž bola úspešná na štvrtý pokus, prvýkrát ju vyhlásili pred rokom. MČ napokon uzavrela kúpnu a nájomnú zmluvu so spoločnosťou Jumbo Residence.



Kúpna cena predstavuje 495.000 eur. Firma má Senior dom podľa zmluvy zrekonštruovať a najneskôr do 31. januára 2027 v jeho nehnuteľnostiach zriadiť a trvalo prevádzkovať predovšetkým dom seniorov a iné zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc iných a pre ľudí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. "Víťaz obchodnej verejnej súťaže aktuálne zabezpečuje financovanie kúpy a následnej rekonštrukcie nehnuteľnosti úverom zo štátnych zdrojov tak, ako deklaroval v súťažnom návrhu. Po schválení financovania, úhrade kúpnej ceny a po realizácii prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú začaté rekonštrukčné práce," uviedla Palaiová s tým, že rekonštrukčné práce by mali trvať maximálne štyri roky. Minimálna investícia, ktorú musí na rekonštrukciu vynaložiť, je jeden milión eur bez DPH.



Nájom časti pozemku v areáli bývalej materskej školy v Drocárovom parku bude uvedeného víťaza súťaže stáť približne 36.500 eur ročne. "Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu v trvaní 20 rokov. Nájomca je oprávnený uplatnením práva opcie prejaviť svoju vôľu na predĺžení doby nájmu o ďalších 20 rokov," uvádza sa v nájomnej zmluve. Pozemok má slúžiť na činnosti priamo súvisiace s poskytovaním služieb v prospech seniorov, napríklad ako oddychová zóna či priestor na vonkajšie spoločenské hry.



Rozostavaná budova centra pre seniorov roky chátrala. MČ ju po siedmich rokoch prevzala opäť pod kontrolu v roku 2020. Podľa miestneho úradu prechádzajúci nájomca svoj záväzok týkajúci sa výstavby viacnásobne nedodržal a neodovzdal stavbu na kolaudáciu. Zariadenie pre seniorov malo v uvedenom objekte vzniknúť ešte na základe nájomnej zmluvy z roku 2013.