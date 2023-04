Rekonštrukcia si vyžiada uzáveru cesty I/13 na juhu Trnavského kraja

Veľký Meder 27. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na úplnú uzáveru cesty I/13 medzi Veľkým Mederom a Medveďovom v okrese Dunajská Streda. Uzávera sa začína v piatok 28. apríla, informoval Martin Guzi z komunikačného odboru SSC. Dôvodom uzávery sú rekonštrukcie križovatiek, modernizácie vybraných úsekov ciest a mostov na ceste I/13.



Úsek cesty I/13 medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou v dĺžke 4,6 kilometra bude uzavretý od 28. apríla do 15. októbra. Cesta I/13 v úseku Čiližská Radvaň - Medveďov bude uzavretá od 28. apríla 2023 do 30. júna 2024. Dĺžka uzávery sú tri kilometre. Križovatka cesty III/1404 Medveďovská - Baloňská s cestou I/13 a križovatka cesty III/1394 Čiližská Radvaň - Kľúčovec s cestou I/13 budú vždy v smere cesty III. triedy prejazdné.



Obchádzkové trasy budú vedené po existujúcich cestách III. triedy cez obce Čiližská Radvaň, Baloň, Kľúčovec, Medveďov a po ceste I/63 vo Veľkom Mederi. Obchádzka pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony (TRANZIT) je smerovaná na hraničný priechod Čunovo/Rajka alebo hraničný priechod Komárno/Komárom cez novovybudovaný most Monoštor v Komárne.



Na ceste I/13 (E575) sa aktuálne realizuje šesť stavieb. Patria k nim rekonštrukcie križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK), I/13 a I/63 Veľký Meder, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň a I/13 a III/1404 Medveďov. Realizujú sa aj modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom kraji, I. etapa - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň, výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa - I/13 most cez odvodňovací kanál Čalovo - Medveďov, a výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa - I/13 Medveďov. Stavebné práce potrvajú 14 mesiacov.