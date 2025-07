Rekonštrukcia školskej kuchyne v Banskej Bystrici ide podľa plánu

Banská Bystrica 22. júla (TASR) - Komplexná rekonštrukcia školskej kuchyne v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, ktorá už bola v nevyhovujúcom stave, ide podľa plánu. Mesto na jej obnovu vyčlenilo v rozpočte 200.000 eur a naplno sa rozbehla s odchodom detí na letné prázdniny. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.



Stavbári doposiaľ vybúrali staré obklady i dlažbu, zastarané rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a plynu nahradili nové. „Verím, že stavebné práce budú naďalej napredovať podľa harmonogramu. Modernizácia školskej kuchyne, skladových a prípravných miestností zlepší kuchárkam pracovné podmienky a po lete budú variť v nových priestoroch výborné jedlá pre viac ako 400 škôlkarov i žiakov,“ konštatoval Nosko.



Ako pripomenul, v minulých rokoch prešli rozsiahlou obnovou školské kuchyne v základných školách na Spojovej a Ďumbierskej ulici aj v škôlke Na Lúčkach.



Samospráva okrem toho pripravuje aj projekt zameraný na zlepšenie dopravnej situácie v okolí tejto ZŠ s MŠ. Najmä v ranných hodinách tam vznikajú kolízne situácie. Plánovaný zámer mesta by mal vyriešiť chýbajúce parkovacie miesta a zlý prístup ku škole.



„O pripravovanom zámere bezpečnejšej zóny pred školou diskutujeme s riaditeľom, zástupcami školskej rady, ale aj s farárom miestneho kostola. Projekt v sebe zahŕňa vybudovanie parkovacích miest zo zatrávňovacích panelov, bezpečnú otočku pred školou a tiež priestor pre nakladanie a vykladanie detí na bezpečný chodník vedúci od Severnej po Bakossovu ulicu, ktorý sme vybudovali v uplynulých rokoch. V prípade, že sa nám podarí získať všetky potrebné povolenia, s realizáciou investície by sme mohli začať na jar budúceho roka. Vybudované parkovacie miesta by následne mali slúžiť aj obyvateľom danej lokality a návštevníkom kostola,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.