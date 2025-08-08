< sekcia Regióny
Rekonštrukcia školy vo Vrábľoch neovplyvní začiatok školského roka
Autor TASR
Vráble 8. augusta (TASR) - Stavebné práce na Základnej škole (ZŠ) Levická vo Vrábľoch v okrese Nitra pokračujú podľa harmonogramu. Začali sa koncom júna a ukončené by mali byť koncom októbra. Začiatok nového školského roka a nástup žiakov do školy v riadnom termíne však práce neovplyvnia, potvrdila radnica.
Pre bezpečnosť je stavenisko oplotené a zahŕňa priestor ZŠ Levická aj priľahlé dopravné ihrisko. Vchod do areálu školy je uzamknutý a detské ihrisko je počas prázdnin neprístupné. Prístup k atletickej dráhe, multifunkčnému ihrisku a zvyšku areálu je možný zo Školskej ulice cez vstupnú bránu medzi gymnáziom a ZŠ V. Záborského.
Mesto Vráble získalo na zateplenie objektu dotáciu vo výške 417.373 eur z Environmentálneho fondu. Spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 21.967 eur. Rekonštrukčné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa budovy, rekonštrukciu strechy a realizáciu ďalších úprav na zníženie energetickej náročnosti objektu.
