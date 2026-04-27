Rekonštrukcia SOŠ v Tornali napreduje, dokončená má byť v lete
Autor TASR
Tornaľa 27. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Strednej odbornej školy (SOŠ) v Tornali napreduje podľa plánu, projekt za približne 2,4 milióna eur má byť dokončený v auguste. Študenti tak ďalší školský rok začnú v zrekonštruovaných priestoroch, v škole vzniknú i nové odborné učebne. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesa Čierna.
Rekonštrukcia SOŠ v Tornali sa začala ešte vlani v novembri, na budove je už čiastočne hotový nový krov, škola je zateplená a v najbližšom období ju čaká finálna úprava fasády. Práce sú realizované za plnej prevádzky školy, v časti objektu sa podarilo vymeniť aj dvere a zárubne, upraviť podlahy a zrekonštruovať hygienické zariadenia.
V rámci projektu dochádza v SOŠ k nadstavbe a rekonštrukcii budovy vrátane zobytnenia doteraz nevyužívaného podkrovia. V nových priestoroch vzniknú odborné učebne pre 84 študentov, pribudne i hygienické zázemie a kabinety. „Súčasťou prác je aj nový krov a strešná krytina, zateplenie fasády a strechy, inštalácia tieniacej techniky, nové zdroje tepla či rekonštrukcia existujúcich hygienických zariadení a úprava vybraných interiérov,“ priblížil BBSK s tým, že projekt rieši aj bezbariérový vstup do budovy.
Nové priestory SOŠ v Tornali budú po dokončení slúžiť pre výučbu zdravovedy a pedagogiky, ktoré doposiaľ nemali vlastné odborné učebne. Súčasťou rekonštrukcie školy je aj modernizácia materiálno-technického vybavenia, nové zariadenia pribudnú do nových i existujúcich učební, a to napríklad v oblasti spracovania dreva či stavebnej výroby.
„Rekonštrukcia školy v Tornali je ďalším krokom k tomu, aby mali študenti kvalitné podmienky na štúdium a školy dokázali lepšie reagovať na potreby dnešnej doby aj trhu práce,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj za posledné roky investoval do modernizácie škôl v kraji vyše 100 miliónov eur.
