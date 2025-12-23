< sekcia Regióny
Rekonštrukcia spišskonovoveskej nemocnice je v záverečnej fáze
Nemocnica momentálne v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva postupne pripravuje uvedenie oddelenia do prevádzky.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 23. decembra (TASR) - Rekonštrukcia existujúceho monobloku spišskonovoveskej nemocnice sa posunula do záverečnej fázy. V septembri ukončili všetky stavebné práce, nemocnica prevzala priestory od zhotoviteľa a podpísala protokol full fit out, čím splnila jeden zo záväzkov voči Ministerstvu zdravotníctva SR a Košickému samosprávnemu kraju (KSK). V súčasnosti už disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím, čo umožňuje pokračovať v ďalších krokoch a v postupných prípravách na uvedenie oddelenia do prevádzky. Súbežne s rekonštrukciou napreduje aj výstavba nového nemocničného pavilónu. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
„Práce na rekonštrukcii monobloku aj na výstavbe nového pavilónu prebiehajú v súlade so stanoveným harmonogramom, pričom v niektorých častiach sa nám darí oproti pôvodnému plánu dosahovať mierny predstih. Krok za krokom sa spoločne približujeme k cieľu a musím vyzdvihnúť nasadenie celého tímu, ktorý sa na projekte podieľa. Výstavba je živý proces, ktorý so sebou prináša rôzne výzvy, no verím, že sa nám aj naďalej bude dariť napĺňať časový plán a projekt bude napredovať podľa našich očakávaní,“ uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.
Nemocnica momentálne v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva postupne pripravuje uvedenie oddelenia do prevádzky. „Už teraz sa všetci tešíme na chvíľu, keď budeme môcť nové chirurgické lôžkové oddelenie oficiálne otvoriť a sprístupniť ho našim pacientom,“ doplnila riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves Renáta Šuláková.
„Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre zrekonštruovaný monoblok v Spišskej Novej Vsi je veľmi dobrou správou pre celý región. Je to konkrétny a viditeľný posun projektu, ktorý má zásadný význam pre dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Spiši. Teší nás, že sa nemocnica posúva smerom k reálnemu fungovaniu a že verejný majetok kraja sa zhodnocuje spôsobom, ktorý má priamy a pozitívny dosah na životy obyvateľov tohto regiónu,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda KSK.
Počas leta a jesene na novom pavilóne ukončili betonáž a osadili všetky okná a dvere. Aktuálne na vonkajšej časti budovy pokračujú prácami na kontaktnom zatepľovacom systéme. Vo vnútorných priestoroch prebieha rozsiahla montáž technologických celkov vrátane rozvodov všetkých médií, vzduchotechniky a technológií kúrenia a chladenia. Na všetkých poschodiach momentálne pracujú na sadrokartónových konštrukciách. Postupne tiež pripravujú rozvody podlahového kúrenia a prvé potery. V areáli nemocnice zároveň rozbiehajú prípravné práce na nové komunikácie, súčasťou ktorých budú aj viaceré parkoviská.
Podľa oficiálneho harmonogramu má byť do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami dostavaný do úrovne hrubej stavby. Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028.
