Rekonštrukcia športovej haly Mier v Bardejove by mala trvať 300 dní

Bardejov 6. apríla (TASR) – Odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, víťazovi verejného obstarávania, spoločnosti Metrostav sa v utorok v Bardejove začala rekonštrukcia športovej haly Mier. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, rekonštrukcia bude stáť necelých 2,5 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur predstavuje dotácia, ktorú schválila bývalá vláda Petra Pellegriniho. Trvanie rekonštrukcie je podľa zmluvy 300 dní. Podľa Hija však existuje predpoklad, že práce by mohli byť ukončené ešte do konca tohto roka. Na utorkovom odovzdaní staveniska to podľa neho vyslovil aj zástupca zhotoviteľa.



"Samospráva sa uchádza aj o mimorozpočtové zdroje z fondu na podporu športu a dotačnej schémy Prešovského samosprávneho kraja, a nájsť bude musieť aj vlastné zdroje. Rovnako intenzívne samospráva pracuje aj na rekonštrukcii administratívnej časti a telocvične. Sú podané projekty na 'zelené strechy' týchto objektov, ktoré by v prípade úspešnosti dotvorili celý komplex na ucelený súbor," uviedol Hij s tým, že rekonštrukcia športovej haly Mier je jedným z významných investičných počinov samosprávy v tomto roku, avšak nie jediným.



"Je ďalším rukolapným dôkazom faktu, že Bardejov sa aj napriek pandémii, aj napriek iným skutočnostiam, dynamicky rozvíja," povedal Hij.



Hala viac ako štyridsať rokov slúžila na svoj účel, pričom bola svedkom nielen športových zápolení, ale aj miestom konania významných kultúrno-spoločenských podujatí.



"Jej dominantné postavenie by mal rešpektovať aj návrh rekonštrukcie v širších priestorových i významových vzťahoch," dodal primátor mesta Boris Hanuščák.