Rekonštrukcia Steel Arény v Košiciach je takmer v polovici

Košice 30. júla (TASR) - Rekonštrukcia Steel Arény v Košiciach pokračuje podľa plánu. Práce, ktoré majú znížiť energetickú náročnosť tejto multifunkčnej haly, napredujú v súlade s harmonogramom a sú už takmer v polovici. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



V súčasnosti pokračujú s opravou strešného opláštenia haly - takzvaného svetlíka. Prácami sa vyrieši súčasný havarijný stav svetlíka a problémy so zatekajúcou zrážkovou vodou. Takisto sa podľa magistrátu výrazne znížia náklady na energie a na teplo.



Práce pokračujú aj na výmene technológie chladenia a vzduchotechniky na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche. "V súčasnosti sa montujú nové rozvody chladiarenských trubiek v hlavnej hale a rekonštruuje technologická miestnosť chladenia. Celá hala bude vybavená moderným LED osvetlením, čo okrem úspory energie zabezpečí aj kvalitnejšie osvetlenie pre všetky podujatia," dodáva mesto.



V nasledujúcich dňoch začnú s betónovaním plochy v hale. Obnovou prechádza i zázemie Steel Arény, čo si verejnosť všimne zlepšením sociálnych zariadení.



S obnovou Steel Arény za viac ako 5,7 milióna eur bez DPH sa začalo v úvode mája. Ide o najväčšiu investíciu do tejto multifunkčnej haly od jej otvorenia v roku 2006. Zmodernizovanú Steel Arénu by chceli skolaudovať koncom septembra, aby opäť mohla byť v prevádzke od polovice októbra.