Rekonštrukcia strechy košického krematória bude stáť asi 1,64 mil. eur

Košice 4. októbra (TASR) - Rekonštrukcia strechy košického krematória bude stáť takmer 1,64 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, ktorá v utorok nadobudla účinnosť. Strešná konštrukcia má byť hotová do konca tohto roka, ďalšie práce by mali byť ukončené v marci 2023.



Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach uzavrela zmluvu s firmou UNIRES-BAU, s. r. o, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi celkovo štyroch uchádzačov o zákazku. Tá zahŕňa okrem iného sanáciu, opravu a zosilnenie nosných oceľových konštrukcií strechy, výmenu elektroinštalácie vrátane úsporných svietidiel, rekonštrukciu zdravotechnických inštalácií či vzduchotechnických zariadení.



Naplánované sú aj stavebné práce na zlepšenie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obalového plášťa vybraných časti objektu. Vymeniť majú tiež exteriérové a interiérové obklady či zasklené steny vo veľkej a malej rozlúčkovej sále.



V prvej polovici apríla sa v exteriéri pri hlavnom vchode do krematória prepadol kus výstuže strechy. V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie. Podľa statického posudku došlo k poškodeniu časti nosnej konštrukcie zo strešných pórobetónových panelov. Samotné spopolňovanie tiel sa vykonáva tak ako doposiaľ, smútočné obrady však z krematória presunuli na verejný cintorín. Na riešenie havarijnej situácie vyčlenilo v júni mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu sumu 1,45 milióna eur.