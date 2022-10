Rekonštrukcia strechy krematória v Košiciach ide zatiaľ podľa plánu

Košice 30. októbra (TASR) – Nové prestrešenie košického krematória by mohlo byť hotové koncom roka a ďalšie práce najmä vo vnútri sa dokončia na začiatku budúceho roka. Stavebné práce idú zatiaľ podľa plánu, informoval košický magistrát.



Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková verí, že aj naďalej bude priaznivé počasie, aby sa vonku mohlo urobiť čo najviac. "Cieľom nás všetkých je, aby už začiatkom jari mohlo krematórium fungovať v štandardnom režime aj so smútočnými obradmi. Dovtedy sa tu budú konať len kremácie. Verejnosť sa v súčasnosti do budovy môže dostať cez bočný vchod a využívať kanceláriu na vybavenie potrebných formalít alebo poskytnutie informácií," uviedla.



Počas dušičkového obdobia od nedele do 1. novembra je celý areál krematória otvorený od 7.00 do 22.00 h. V ďalších dňoch až do 8. novembra areál uzatvoria o dve hodiny skôr.



S rekonštrukciou havarijného stavu strechy začali v krematóriu v polovici októbra. Stavebné práce za 1,637 milióna eur má na starosti spoločnosť Unires-Bau, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy dôjde v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a inštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto sa zrekonštruuje vzduchotechnika a zdravotechnické inštalácie.