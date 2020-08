Rekonštrukcia Synagógy v Senci napreduje, chcú ju otvoriť v roku 2021

Bratislava 18. augusta (TASR) – Rekonštrukcia Synagógy v Senci, národnej kultúrnej pamiatky, napreduje. Najzásadnejšie práce v rámci obnovy boli ukončené, projekt rekonštrukcie za viac ako 1,5 milióna eur sa blíži do finále. Nový priestor pre kultúru a verejnosť chce Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoriť v druhej polovici roka 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Budova je cenná tak z historického ako aj kultúrneho hľadiska. Preto bolo cieľom zachrániť túto vzácnu pamiatku a zároveň vytvoriť krásny priestor. Synagóga chátrala vyše 60 rokov, preto som rád, že po tomto období opäť skrášľuje Senec," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Vo vynovenej synagóge plánuje kraj otvoriť nové multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum určené pre všetky záujmové, národnostné a vekové skupiny. Návštevníci by sa v ňom mali stretávať na rôznych vernisážach, diskusiách, prednáškach, festivaloch, workshopoch či koncertoch.



Dozvedieť sa budú môcť viac aj o histórii židovskej kultúry, súčasťou bude totiž aj expozícia dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu. Prínosom budú viaceré vzácne objavy, napríklad autentická malá murovaná pec pravdepodobne určená na pečenie macesu, nekvaseného chleba, ktorý sa používa v židovskej kultúre ako základný pokrm na sviatok Pesach, i rituálny očistný kúpeľ mikve, pričom na Slovensku sú takéto kúpele raritou.



V rámci rekonštrukčných prác je momentálne ukončená napríklad výmena krovu vrátane strešnej krytiny, fasáda objektu či výmena nosných trámov stropnej konštrukcie. Hotová je tiež kotolňa, pred dokončením je budova infopavilónu. Pracuje sa na rozvodoch ústredného kúrenia či elektroinštalácie, ale tiež na kompletnej revitalizácii záhrady, ktorej súčasťou bude aj menšie drevené pódium pre komunitné podujatia. Nasledovať bude montáž okien, maľby stien a stropov, či kladenie kamennej dlažby v hlavnej sále. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do konca tohto roka, nasledovať bude vybavenie interiérov.



Synagógu v Senci začal Bratislavský kraj rekonštruovať v roku 2018.



Budova sa po druhej svetovej vojne stala majetkom štátu a od roku 1953 slúžila najprv ako sýpka obilia, neskôr ako sklad chemikálií a vianočných stromčekov. K svojmu pôvodnému poslaniu sa už nikdy nevrátila.