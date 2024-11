Rekonštrukcia ulíc v Senici spôsobí dočasné dopravné obmedzenia

Senica 25. novembra (TASR) - Rekonštrukcia ulíc Hollého, Janka Kráľa a parkoviska v celkovej hodnote 134.035 eur za obchodným domom (OD) Cieľ v Senici sa začne 27. novembra. Prinesie dočasné dopravné obmedzenia. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Počas rekonštrukcie budú na dotknutých úsekoch umiestnené dočasné dopravné značky, ktoré zakazujú zastavenie a parkovanie. "Obyvatelia môžu využiť parkovanie na priľahlých miestnych komunikáciách," priblížila.



Práce sa začnú na križovatke ulíc Hollého a SNP, kde je jednosmerná komunikácia. Pokračovať budú smerom k parkovisku za OD a po Ulici J. Kráľa až po križovatku so Štefánikovou ulicou. "Práce zahŕňajú odstránenie existujúceho asfaltového a betónového krytu a položenie novej obrusnej vrstvy. Celková dĺžka opráv na oboch uliciach je približne 276 metrov s predpokladanou cenou 86.248,30 eura s DPH," vysvetlila Moravcová.



Radnica bude súbežne realizovať aj obnovu parkoviska za spomínaným OD. "Práce budú realizované postupne, aby sa zabezpečil vjazd a výjazd vozidiel pre zásobovanie. Opravovaný úsek má plochu 950 metrov štvorcových, pričom cena za realizáciu je stanovená na 47.786,70 eura s DPH," dodala hovorkyňa s tým, že práce by mali byť hotové pred Vianocami.