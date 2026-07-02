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Rekonštrukcia Ulice Boženy Slančíkovej v Nitre si vyžiada obmedzenia
Čiastočná uzávera cesty potrvá od 6. do 16. júla, úplná uzávera od 16. do 19. júla do 22.00 h.
Autor TASR
Nitra 2. júla (TASR) - Nitrianska radnica začne 6. júla s rekonštrukciou Ulice Boženy Slančíkovej. Ako informoval primátor Marek Hattas, práce potrvajú do 19. júla a vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia.
Čiastočná uzávera cesty potrvá od 6. do 16. júla, úplná uzávera od 16. do 19. júla do 22.00 h. „Počas stavebných prác bude Ulica Boženy Slančíkovej uzavretá v úseku od križovatky s Triedou Andreja Hlinku po križovatku s ulicou Nábrežie mládeže. Obchádzková trasa povedie cez Triedu Andreja Hlinku a Wilsonovo nábrežie s využitím Chrenovského mosta,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, v križovatke s Triedou Andreja Hlinku budú dočasne uzavreté jazdné pruhy umožňujúce odbočenie na Ulicu Boženy Slančíkovej. V križovatke s ulicou Nábrežie mládeže bude doprava presmerovaná na Wilsonovo nábrežie. „Práce sme naplánovali na obdobie letných prázdnin, aby sme čo najmenej obmedzili dopravu. Prebiehať budú aj počas nočných hodín. Uzávera sa dotkne aj liniek MHD,“ dodal magistrát.
Čiastočná uzávera cesty potrvá od 6. do 16. júla, úplná uzávera od 16. do 19. júla do 22.00 h. „Počas stavebných prác bude Ulica Boženy Slančíkovej uzavretá v úseku od križovatky s Triedou Andreja Hlinku po križovatku s ulicou Nábrežie mládeže. Obchádzková trasa povedie cez Triedu Andreja Hlinku a Wilsonovo nábrežie s využitím Chrenovského mosta,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, v križovatke s Triedou Andreja Hlinku budú dočasne uzavreté jazdné pruhy umožňujúce odbočenie na Ulicu Boženy Slančíkovej. V križovatke s ulicou Nábrežie mládeže bude doprava presmerovaná na Wilsonovo nábrežie. „Práce sme naplánovali na obdobie letných prázdnin, aby sme čo najmenej obmedzili dopravu. Prebiehať budú aj počas nočných hodín. Uzávera sa dotkne aj liniek MHD,“ dodal magistrát.