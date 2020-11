VIDEO: Rekonštrukcia ulice Mlynské nivy priniesla rôzne zlepšenia

Bratislava 12. novembra (TASR) - Rozšírené chodníky, viac zelene, obojsmerná cyklotrasa, kvalitnejšie betónové povrchy vozovky, komplexne vymenené inžinierske siete či podzemný kruhový objazd pre plynulejšiu dopravu. To sú vylepšenia, ktoré po rozsiahlej rekonštrukcii ponúka v Bratislave časť ulice Mlynské nivy. Pre individuálnu a verejnú dopravu ju otvoria v pondelok (16. 11.).povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.Developer HB Reavis, ktorý rekonštrukciu časti ulice realizoval a v jej tesnej blízkosti buduje novú bratislavskú autobusovú stanicu, deklaruje, že v pondelok otvoria kvalitný mestský bulvár." priblížil riaditeľ HB Reavis Slovakia René Popik.Od pondelka sa otvorí aj Páričkova ulica pre individuálnu automobilovú dopravu jednosmerne, a to v smere z centra mesta. Na tejto ulici budú v úseku po Revúcku ulicu zároveň prebiehať práce na výmene krytov vozovky, reprofilácii komunikácie vrátane novej oddelenej cyklotrasy. Po dokončení týchto prác na jar budúceho roku, prípadne skôr, ak bude priaznivé počasie, sa na ulicu vrátia parkovacie miesta.priblížila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Podzemný kruhový objazd bude do prevádzky uvedený až po otvorení novej autobusovej stanice v budúcom roku.V súvislosti s otvorením Mlynských nív sa upravia trasy niektorých liniek MHD. Trolejbusová linka 202, ktorá sa vráti na svoju pôvodnú trasu cez Mlynské nivy, bude dočasne obslúžená autobusmi a linka 205 bude obslúžená trolejbusmi na duálny pohon. Trolejbusová linka 212 bude nateraz premávať po obchádzkovej trase do polovice decembra, keď v rámci plánovanej zmeny cestovných poriadkov začnú všetky tri trolejbusové linky jazdiť so skolaudovaným trolejovým vedením priamo na ulici Mlynské nivy.Prestavba časti ulice Mlynské nivy sa začala v máji 2018, k jej uzavretiu pre dopravu došlo v polovici februára 2019. Pôvodný projekt počítal s otvorením dopravy pre MHD ešte v minulom roku. Hlavné mesto sa však rozhodlo projekt vylepšiť o viacero koncepčných riešení. Realizácia týchto vylepšení v následnej kombinácii s dosahmi koronakrízy znamenali presun otvorenia ulice na november 2020.