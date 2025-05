Rekonštrukcia ulice v Bojniciach bude stáť viac ako 270.000 eur

Bojnice 10. mája (TASR) - Rekonštrukcia chodníka a cesty, ako i vybudovanie nového verejného osvetlenia na ulici Zámok a okolie v Bojniciach, ktorá je známa aj ako Lámanica, bude stáť viac ako 270.000 eur. Vyplýva to zo zmlúv s dodávateľom, ktoré samospráva uverejnila v centrálnom registri zmlúv. Stavbári by mali investíciu zrealizovať do konca júna. Mesto ju bude financovať z mimorozpočtových a vlastných zdrojov.



Dodávateľom stavebných prác pre všetky tri časti bude spoločnosť Strabag. Za spevnené plochy jej samospráva zaplatí 85.355,85 eura, za osvetlenie 41.428,86 eura a za komunikácie 148.115,80 eura. Osvetlenie a spevnené plochy má firma v zmysle zmlúv o dielo zrealizovať do 16. júna, komunikácie do 30. júna.



„Predmetom zmlúv je rekonštrukcia povrchov, ide o chodník na ulici Zámok a okolie. K tomu sa vybuduje verejné osvetlenie, ktoré tam momentálne nie je, ako i rekonštrukcia cesty Lámanica,“ spresnila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Verejné obstarávanie podľa nej zrealizovalo mesto na všetky tri objekty súčasne z dôvodu dodržania termínov realizácie, no financovanie je rozdielne, preto mestské zastupiteľstvo schválilo tri rôzne zmluvy. „Chodník budeme financovať z dotácie od Miestnej akčnej skupiny (MAS) Magura - Strážov a vlastných zdrojov, verejné osvetlenie z vlastných zdrojov a na Lámanicu využijeme dotáciu z úradu vlády,“ doplnila.



Celú rekonštrukciu musí dodávateľ dokončiť do 30. júna, čo Kováčová Píšová označila za „šibeničný“ termín, súvisí však so schválenou dotáciou z MAS Magura - Strážov, ktorá musí byť vyúčtovaná práve do konca júna.



Rekonštrukciu označila samospráva za potrebnú. „Vypočuli sme si vlnu kritiky, najmä cesta je vo veľmi zlom stave. Aj návštevníci mesta, keď prichádzajú zo záchytného parkoviska, išli smerom k zámku tiež nie po chodníku v dobrom stave,“ ozrejmila Kováčová Píšová.



Samospráva sa podľa nej bude v súvislosti s prácami snažiť čo najmenej obmedziť vodičov i peších. „Je to na diskusiu so zhotoviteľom, podstatná je hlavne cesta, ako rýchlo bude vedieť zrealizovať jej povrch. Ak to bude krátka doba, nebránime sa uzatvoreniu cesty,“ dodala.