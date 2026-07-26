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Rekonštrukcia úseku železnice medzi Novým Mestom a ÚNS je hotová
Európske zdroje umožnili odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stav úseku Bratislava-Nové Mesto - ÚNS.
Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Komplexná rekonštrukcia železničného traťového úseku v hlavnom meste medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou (ÚNS) je po 1,5 roku od uzavretia zmluvy o dielo dokončená. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ju financovali spolu s inými projektmi z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Ukončenie prác potvrdili štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková a generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
„Ďalšia eurofondová železničná stavba je hotová. Takto pred dvoma rokmi sme úspešne s Bruselom odrokovali financie na túto stavbu z Plánu obnovy a odolnosti. Ide o komplexnú rekonštrukciu, modernizáciu železničnej trate medzi železničnou stanicou Bratislava-Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou,“ povedala vo videu na sociálnej sieti Žiláková.
Európske zdroje umožnili odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stav úseku Bratislava-Nové Mesto - ÚNS. „Vďaka týmto zdrojom boli zmodernizované železničný zvršok, zariadenia elektrotechniky a energetiky, tri železničné priecestia, dva mosty a bola zvýšená traťová rýchlosť z pôvodných 30 kilometrov za hodinu na súčasných 80,“ priblížil Garaj.
ŽSR vyhlásili verejnú súťaž na rekonštrukciu koľají č. 1 a 2 (obe na úseku v dĺžke 4,3 kilometra) medzi stanicami Bratislava-Nové mesto a ÚNS v apríli 2024, predpokladaná hodnota prác bola 21,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za zhotoviteľa vybrali Združenie ÚNS Bratislava so spoločnosťami Swietelsky-Slovakia, Eurovia CZ a GJW Praha. Zmluvu o dielo podpísali v decembri 2024 za 30,8 milióna eur bez DPH, práce mali byť dokončené do 270 dní, teda deväť mesiacov od odovzdania staveniska. Vyplýva to z údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v Centrálnom registri zmlúv.
Po štyroch dodatkoch náklady vzrástli na takmer 33,5 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodnej zmluvnej cene je to viac zhruba o 2,7 milióna eur alebo skoro o deväť percent. Podľa oznámenia ŽSR o zmene zmluvy vo vestníku boli dôvodom ostatného zvýšenia ceny o vyše 884.000 eur navyše práce a materiály pri rekonštrukcii mostov, železničného zvršku a spodku pri koľaji č. 2.
„Momentálne modernizujeme 400 kilometrov železničných tratí po celom Slovensku v hodnote dve miliardy eur a pripravujeme ďalšie úseky v hodnote 1,5 miliardy eur,“ uviedla ďalej Žiláková. Spomenula dva najvýznamnejšie modernizované úseky. „Prvý je na východe Slovenska - Poprad - Vydrník, súčasťou ktorého bude 20 kompletne nových mostných objektov. Druhý významný úsek sa nachádza na západe Slovenska - Devínska Nová Ves - Kúty,“ dodala. Po dokončení modernizácie tohto úseku bude podľa štátnej tajomníčky prvýkrát v histórii Slovenska na železnici vyvinutá rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu.
„Ďalšia eurofondová železničná stavba je hotová. Takto pred dvoma rokmi sme úspešne s Bruselom odrokovali financie na túto stavbu z Plánu obnovy a odolnosti. Ide o komplexnú rekonštrukciu, modernizáciu železničnej trate medzi železničnou stanicou Bratislava-Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou,“ povedala vo videu na sociálnej sieti Žiláková.
Európske zdroje umožnili odstrániť dlhodobo nevyhovujúci stav úseku Bratislava-Nové Mesto - ÚNS. „Vďaka týmto zdrojom boli zmodernizované železničný zvršok, zariadenia elektrotechniky a energetiky, tri železničné priecestia, dva mosty a bola zvýšená traťová rýchlosť z pôvodných 30 kilometrov za hodinu na súčasných 80,“ priblížil Garaj.
ŽSR vyhlásili verejnú súťaž na rekonštrukciu koľají č. 1 a 2 (obe na úseku v dĺžke 4,3 kilometra) medzi stanicami Bratislava-Nové mesto a ÚNS v apríli 2024, predpokladaná hodnota prác bola 21,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za zhotoviteľa vybrali Združenie ÚNS Bratislava so spoločnosťami Swietelsky-Slovakia, Eurovia CZ a GJW Praha. Zmluvu o dielo podpísali v decembri 2024 za 30,8 milióna eur bez DPH, práce mali byť dokončené do 270 dní, teda deväť mesiacov od odovzdania staveniska. Vyplýva to z údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v Centrálnom registri zmlúv.
Po štyroch dodatkoch náklady vzrástli na takmer 33,5 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodnej zmluvnej cene je to viac zhruba o 2,7 milióna eur alebo skoro o deväť percent. Podľa oznámenia ŽSR o zmene zmluvy vo vestníku boli dôvodom ostatného zvýšenia ceny o vyše 884.000 eur navyše práce a materiály pri rekonštrukcii mostov, železničného zvršku a spodku pri koľaji č. 2.
„Momentálne modernizujeme 400 kilometrov železničných tratí po celom Slovensku v hodnote dve miliardy eur a pripravujeme ďalšie úseky v hodnote 1,5 miliardy eur,“ uviedla ďalej Žiláková. Spomenula dva najvýznamnejšie modernizované úseky. „Prvý je na východe Slovenska - Poprad - Vydrník, súčasťou ktorého bude 20 kompletne nových mostných objektov. Druhý významný úsek sa nachádza na západe Slovenska - Devínska Nová Ves - Kúty,“ dodala. Po dokončení modernizácie tohto úseku bude podľa štátnej tajomníčky prvýkrát v histórii Slovenska na železnici vyvinutá rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu.