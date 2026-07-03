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Rekonštrukcia v Michalovciach prinesie dopravné obmedzenia

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Práce sa budú týkať aj oboch kruhových objazdov.

Autor TASR
Michalovce 3. júla (TASR) - Na Štefánikovej ulici v Michalovciach sa v pondelok (6. 7.) začnú rekonštrukčné práce. Práce sa budú týkať aj oboch kruhových objazdov. Ako informovala samospráva, od 7.00 h je naplánované frézovanie vozovky v úseku medzi kruhovými objazdmi Štefániková - Rázusova - Saleziánov a Štefániková - Švermova - Okružná.

Počas realizácie prác budú v dotknutom úseku postupne uzatvárané aj parkoviská. Mesto zároveň upozorňuje vodičov, že počas frézovania budú oba kruhové objazdy krátkodobo neprejazdné. Doprava bude riadená dočasným dopravným značením. Samospráva preto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť. „O ďalších dopravných obmedzeniach súvisiacich s asfaltovaním opravovaného úseku budeme verejnosť priebežne informovať,“ dodali z radnice.
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