Rekonštrukcia v Senci na Pribinovej ulici má znížiť náklady
Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je trnavská spoločnosť CS.
Autor TASR
Bratislava/Senec 28. mája (TASR) - Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ulici v Senci, v ktorej sídli útvar sociálnych služieb mesta, mestský archív i Červený kríž, si vyžiada investíciu vo výške 550.405 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je trnavská spoločnosť CS. V zmluve sa zaviazala odovzdať hotové dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.
Mesto použije na financovanie eurofondy z Programu Slovensko.
