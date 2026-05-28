Rekonštrukcia v Senci na Pribinovej ulici má znížiť náklady

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava/Senec 28. mája (TASR) - Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ulici v Senci, v ktorej sídli útvar sociálnych služieb mesta, mestský archív i Červený kríž, si vyžiada investíciu vo výške 550.405 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.

Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je trnavská spoločnosť CS. V zmluve sa zaviazala odovzdať hotové dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.

Mesto použije na financovanie eurofondy z Programu Slovensko.
