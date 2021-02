Rekonštrukcia vodnej nádrže Mláka pokračuje aj odstraňovaním bahna

Bratislava 23. februára (TASR) – Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže "Mláka" na Mlynskej ulici v bratislavskej Devínskej Novej Vsi pokračuje odstraňovaním bahenných nánosov a prácami na spádovaní dna. Nánosy bahna mali miestami dva až dva a pol metra. Pracuje sa zároveň aj na vpuste rybníka, pripravuje sa tiež rekonštrukcia stavidla.



"Momentálne sú práce na rybníku v najťažšej fáze. Je to odstraňovanie bahenných nánosov a práce na spádovaní dna, aby sa zjednodušilo vypustenie vodnej nádrže. Ťaženie bahna je už vo finálnej fáze," uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.



Práce sa týkajú zároveň vpuste rybníka a úpravy brehov. Mestská časť podotýka, že tie práce, ktoré najviac obmedzovali obyvateľov v okolí a vodičov na blízkej ceste, sú už u konca. Pripravuje sa taktiež rekonštrukcia stavidla, ktoré bude prehradzovať vodný tok Mláka, čím bude umožnená regulácia hladiny podľa potreby.



Samospráva má zároveň v pláne revitalizovať aj okolie vodnej nádrže. Naviazaná na ňu bude architektonická súťaž smerovaná na architektov a projektantov. Týkať by sa mala vzhľadu i funkčnosti. Termín zatiaľ nie je známy, mestská časť však už niekoľkokrát ubezpečila, že k návrhom sa budú môcť vyjadriť obyvatelia.



Po ukončení rekonštrukcie by mala vodná nádrž slúžiť na rekreačné účely, teda na zimné korčuľovanie a letné člnkovanie sa v plnohodnotnom rekreačnom priestore. Prípadné kúpanie bude závisieť od kvality vody vo vodnej nádrži, predbežné merania však naznačujú, že voda je kvalitná. "Rekonštrukcia a revitalizácia vodnej nádrže umožní, okrem iného, hasičskému zboru lepší vjazd techniky potrebný aj na vykonávaný výcvik, jednoduchší prístup k čerpaniu vody na hasenie a vodný zdroj na polievanie zelene v Devínskej Novej Vsi," doplnila Vedejová Sitášová.



Práce na rybníku sa začali koncom minulého roka, naplánované sú na šesť mesiacov.