Rekonštrukcia vrchnej časti mosta pri Zemplínskej šírave je ukončená

Vinné 5. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil zásadnú fázu rekonštrukcie dopravného mosta, ktorý spája Michalovce s rekreačnou oblasťou Zemplínska šírava. Práce na vrchnej časti mosta v katastri obce Vinné si vyžiadali náklady viac ako 420.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, hradené boli z rozpočtu kraja.



Hoci cesta je už sprejazdnená, práce na moste budú pokračovať. Nasledovať bude sanácia spodnej časti, úpravy okolia a inštalácia meteostanice. Stožiar s kamerovým dohľadom osadia po ukončení prác, čo by malo byť podľa KSK v auguste.



Vyše 60-ročný most vykazoval vážne poškodenie, najmä na nosnej konštrukcii, čo bolo dôsledkom dlhodobého zatekania vody. Rekonštrukcia zahrnula nielen opravu nosnej konštrukcie, ale aj úpravu priľahlých úsekov cesty a inštaláciu nových bezpečnostných prvkov vrátane vodorovného dopravného značenia.



Strojná spresnila, že odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prác prebehlo koncom roka 2021, no rôzne administratívne prekážky a komplikácie termín začiatku stavebných prác odďaľovali a stavebné povolenie tak bolo vydané až koncom apríla 2022.



Rekonštrukcia podľa predsedu KSK Rastislava Trnku zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy. "Ide o cestu, ktorá spája okresné mesto Michalovce s obcami vo významnej rekreačnej oblasti, ako aj ďalšie okresné mesto Sobrance s okolitými obcami, preto bola oprava tohto mosta nevyhnutná," uviedol.