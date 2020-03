Rekonštrukcia výbočísk na Klokočine spôsobí obmedzenia pre cestujúcich

Nitra 11. marca (TASR) – Rekonštrukcia dvoch autobusových výbočísk na sídlisku Klokočina v Nitre na Hviezdoslavovej ulici spôsobí obmedzenia pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD). Autobusy MHD budú musieť zastavovať na vozovke, zastávky budú posunuté o desiatky metrov, informoval o tom hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Obmedzenia na výbočisku na Hviezdoslavovej triede na zastávke Mikovíniho, smer centrum, sa začnú 16. marca a potrvajú do 27. marca. „Zastávka Mikovíniho bude posunutá o 150 metrov v smere jazdy za križovatku s miestnou komunikáciou Pavla Straussa so zastavením autobusu v samostatnom autobusovom jazdnom pruhu,“ uviedla Eva Šranková z nitrianskeho mestského úradu.



Na výbočisku Hviezdoslavova trieda na zastávke Poliklinika Klokočina, smer centrum, sú obmedzenia plánované v termíne od 20. marca do 3. apríla. Zastávka Poliklinika, smer centrum, dočasná zastávka autobusov bude presunutá o 50 metrov v smere jazdy so zastavením autobusu v samostatnom autobusovom jazdnom pruhu.



Vystupovanie cestujúcich z autobusov bude prispôsobené aktuálnej situácii. Pasažieri jednotlivých autobusových liniek budú mať pripravenú upravenú plochu zelene, ktorá bude široká dva metre a dlhá desať metrov. „Schodnosť dočasnej nástupnej a výstupnej plochy bude tiež zabezpečená zriadením výdrevy a prekrytím odolnou geosyntetickou textíliou s nešmykľavou úpravou,“ skonštatoval Holúbek.