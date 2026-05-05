< sekcia Regióny
Rekonštrukcia zadného traktu Divadla J. Palárika ide podľa plánu
Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú 1,6 milióna eur s DPH. Stavbu realizuje trnavská spoločnosť CS.
Autor TASR
Trnava 5. mája (TASR) - Rekonštrukcia zadného traktu Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave napreduje podľa plánu. Práce sa začali v auguste 2025 a pokračujú v súlade s harmonogramom. Aktuálne sa pracuje v pivnici aj na dvoch podlažiach. Výsledkom bude aj nové podkrovie, kde vznikne skúšobňa pre hercov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„V úvode rekonštrukcie sa odstránili staré omietky, podlahy a ďalšie časti interiéru. Zároveň sa začalo so sanáciou vlhkých múrov a postupne pribúdajú nové rozvody elektriny a vody. Pri úpravách podkrovia bola odstránená pôvodná strecha. Momentálne sa pracuje na jej novej podobe vrátane krovu,“ doplnila krajská samospráva.
Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú 1,6 milióna eur s DPH. Stavbu realizuje trnavská spoločnosť CS. „Divadelné predstavenia je možné navštevovať aj počas rekonštrukcie, pričom župné divadlo prinieslo poslednú premiéru tejto sezóny v podaní hry Kráľova reč,“ dodal TTSK.
„V úvode rekonštrukcie sa odstránili staré omietky, podlahy a ďalšie časti interiéru. Zároveň sa začalo so sanáciou vlhkých múrov a postupne pribúdajú nové rozvody elektriny a vody. Pri úpravách podkrovia bola odstránená pôvodná strecha. Momentálne sa pracuje na jej novej podobe vrátane krovu,“ doplnila krajská samospráva.
Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú 1,6 milióna eur s DPH. Stavbu realizuje trnavská spoločnosť CS. „Divadelné predstavenia je možné navštevovať aj počas rekonštrukcie, pričom župné divadlo prinieslo poslednú premiéru tejto sezóny v podaní hry Kráľova reč,“ dodal TTSK.