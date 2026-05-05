Rekonštrukcia železničného úseku Fiľakovo-Prša-Holiša bola ukončená
Autor TASR
Bratislava/Fiľakovo 5. mája (TASR) - Rekonštrukcia železničného úseku Fiľakovo - Prša - Holiša bola úspešne dokončená. Projekt zahŕňal komplexnú obnovu železničnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť bezpečnosť, komfort a plynulosť železničnej dopravy. Zhotoviteľom stavby bolo združenie Gemer, pričom celková hodnota diela dosiahla sumu vyše 28,8 milióna eur bez DPH a financovaná bola z plánu obnovy a odolnosti. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
„Predmetom stavby bola predovšetkým rekonštrukcia železničného zvršku a spodku, obnova piatich železničných priecestí, modernizácia nástupíšť v zastávkach Fiľakovo zastávka, Prša a Holiša. Súčasťou prác bola aj oprava mostov a priepustov v celom dotknutom úseku,“ priblížili.
Podotkli, že v rámci modernizácie boli pôvodné nízke nástupištia nahradené novými, zvýšenými nástupišťami, ktoré spĺňajú súčasné technické a bezpečnostné štandardy. „Na nástupištiach boli vybudované prístrešky pre cestujúcich s výnimkou zastávky Fiľakovo zastávka, kde túto funkciu zabezpečuje zrekonštruovaná budova s čakárňou. Súčasťou modernizácie bolo aj nové osvetlenie a doplnenie mobiliára,“ doplnili.
Ako uviedli, rekonštrukcia sa dotkla aj existujúcich priepustov, ktoré boli obnovené v rozsahu podľa ich technického stavu. Zrealizovala sa taktiež oprava mostných objektov, modernizovali sa nízkonapäťové rozvody a prípojky a výrazne sa zlepšila úroveň osvetlenia nástupíšť.
Dôležitou súčasťou projektu bola podľa ŽSR aj modernizácia priecestných zabezpečovacích zariadení. Pôvodné mechanicky ovládané závory boli nahradené automatickými systémami.
Všetky stavebné práce boli vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a ukončené v plánovanom termíne. „Kontrolný merací vlak úspešne absolvoval prejazd úsekom, pričom boli vykonané aj záťažové skúšky rekonštruovaných mostných objektov. Prvý vlak prešiel traťou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu, pričom následne bola prevádzka postupne zrýchľovaná až na plnú traťovú rýchlosť,“ dodali.
