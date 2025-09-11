< sekcia Regióny
Rekonštrukcia železničného viaduktu obmedzí v Žiline prevádzku MHD
Práce sú naplánované od 17.15 do 21.15 h.
Autor TASR
Žilina 11. septembra (TASR) - Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou železničného viaduktu na križovatke ulíc P. O. Hviezdoslava a Kálov ovplyvnia vo štvrtok prevádzku spojov niektorých trolejbusových liniek žilinskej mestskej hromadnej dopravy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Podľa jej slov sú práce naplánované od 17.15 do 21.15 h. „Z tohto dôvodu budú zastávky Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Hurbanova a Polícia obsluhované náhradnou kyvadlovou dopravou,“ uviedla Ondrášová.
Po obchádzkových trasách budú premávať spoje trolejbusových liniek č. 3, 4, 6 a 14, pričom prestup na spoje náhradnej kyvadlovej dopravy bude zabezpečený na zastávke Veľká Okružná. „Počas obmedzenia dopravy je potrebné uvažovať s meškaním spojov. Spoje trolejbusových liniek č. 1, 5 a 7 budú premávať bez obmedzení,“ dodala hovorkyňa mesta.
