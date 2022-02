Rekonštrukcia žiarskej plavárne by mohla byť hotová tento rok

Na snímke krytá plaváreň v Žiari nad Hronom, 10. februára 2022. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Žiar nad Hronom 10. februára (TASR) – Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom napreduje, samospráva by ju chcela dokončiť v druhej polovici tohto roka. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.priblížil Baláž. Ako dodal, hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie plavárne je zníženie jej energetickej náročnosti, modernizáciou však prejdú aj vnútorné priestory plavárne a bazénová časť.Samospráva Žiaru nad Hronom odštartovala rekonštrukciu plavárne na začiatku roku 2020, práce zabezpečuje mestská spoločnosť Technické služby. Obnovu plavárne chcelo mesto pôvodne dokončiť do konca roku 2021, celý projekt však v uplynulých mesiacoch skomplikovala pandémia nového koronavírusu.poznamenal Baláž. Dodal však, že verejnými obstarávaniami na rôzne časti projektu sa mestu darí náklady znižovať. Finálny rozpočet rekonštrukcie by tak mal byť nižší ako prvotne odhadované náklady, ktoré predstavovali vyše 3,5 milióna eur.Samospráva v rámci projektu rekonštrukcie krytej plavárne žiada i o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, žiadosť o dotáciu schválili mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Celková výška oprávnených nákladov je 858.169 eur, spolufinancovanie mesta predstavuje vyše 343.000 eur.dodal Baláž.