Rekonštrukcia Zimného štadióna P. Demitru prinesie dočasné obmedzenia

Trenčín 3. novembra (TASR) - Záverečná etapa rekonštrukčných prác na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne spôsobí dočasné obmedzenia. Prevádzka zimného štadióna prerušená nebude. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Rekonštrukciu by podľa nej mali ukončiť do konca mája budúceho roka. V rôznych štádiách rekonštrukcie sa bude stavenisko a priestory štadióna meniť a upravovať, aby nedošlo k ohrozeniu či poškodeniu zdravia ľudí.



"Vstupy na štadión budú upravené, aby vznikli bezpečné koridory pre návštevníkov. Všetky vstupy budú vybavené tabuľou s informáciami o stavebnej činnosti a obmedzeniach pre vstup a užívanie rekonštruovaných priestorov. Pribudnú dočasné steny, oplotenie v priestoroch štadióna, aby sa zamedzil prístup návštevníkov do nebezpečného priestoru," doplnila hovorkyňa.