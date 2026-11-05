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Rekonštrukcia ZOS Lumen je hotová, fungovať možno začne do konca roka
Kompletná obnova priniesla zásadnú technickú aj dispozičnú premenu objektu.
Autor TASR
Piešťany 5. novembra (TASR) - Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen na Staničnej ulici v Piešťanoch je ukončená. V súčasnosti prebieha zariaďovanie priestorov, prvých klientov by malo zariadenie prijať do konca roka 2026. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Kompletná obnova priniesla zásadnú technickú aj dispozičnú premenu objektu. Súčasťou prác boli búracie práce, obnova strechy, výmena okien a vybudovanie nových rozvodov vody, kúrenia, elektroinštalácie a slaboprúdových sietí. Budova je po rekonštrukcii plne bezbariérová.
Zároveň sa zvýšila kapacita zariadenia z pôvodných ôsmich na 30 klientov. Umožnilo ho aj zrušenie bývalej mestskej jedálne, ktorej priestory sa využili na rozšírenie zariadenia. Objekt bude po novom slúžiť výlučne na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Zariadenie bude vybavené okrem iného elektrickými polohovateľnými posteľami, antidekubitnými matracmi, invalidnými vozíkmi a sprchovacími kreslami. Cieľom obnovy bolo zvýšiť komfort a kvalitu bývania klientov, ako aj zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov.
Súčasťou projektu bola aj revitalizácia vonkajšieho areálu. V záhrade pribudli lavičky, nové dreviny a kvitnúce trvalky, obnovené boli trávnaté plochy aj oplotenie objektu. Zrekonštruované zariadenie má poskytovať dôstojné a bezbariérové prostredie a spĺňať súčasné štandardy starostlivosti o klientov.
Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov. Eurofondy sú vo výške 1.827.653,99 eura, financie zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.
Kompletná obnova priniesla zásadnú technickú aj dispozičnú premenu objektu. Súčasťou prác boli búracie práce, obnova strechy, výmena okien a vybudovanie nových rozvodov vody, kúrenia, elektroinštalácie a slaboprúdových sietí. Budova je po rekonštrukcii plne bezbariérová.
Zároveň sa zvýšila kapacita zariadenia z pôvodných ôsmich na 30 klientov. Umožnilo ho aj zrušenie bývalej mestskej jedálne, ktorej priestory sa využili na rozšírenie zariadenia. Objekt bude po novom slúžiť výlučne na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Zariadenie bude vybavené okrem iného elektrickými polohovateľnými posteľami, antidekubitnými matracmi, invalidnými vozíkmi a sprchovacími kreslami. Cieľom obnovy bolo zvýšiť komfort a kvalitu bývania klientov, ako aj zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov.
Súčasťou projektu bola aj revitalizácia vonkajšieho areálu. V záhrade pribudli lavičky, nové dreviny a kvitnúce trvalky, obnovené boli trávnaté plochy aj oplotenie objektu. Zrekonštruované zariadenie má poskytovať dôstojné a bezbariérové prostredie a spĺňať súčasné štandardy starostlivosti o klientov.
Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov. Eurofondy sú vo výške 1.827.653,99 eura, financie zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.