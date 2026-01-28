< sekcia Regióny
Rekonštrukcia ZOS Lumen v Piešťanoch napreduje
Aktuálne prebieha montáž rozvodov kanalizácie.
Autor TASR
Piešťany 28. januára (TASR) - Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľských služieb (ZOS) Lumen na Staničnej ulici v Piešťanoch za viac ako dva milióny eur napreduje. Od začiatku kompletnej rekonštrukcie boli v budove odstránené pôvodné vrstvy podláh a strechy, vymenené okná a dvere a vymurované nové stavebné otvory. Ukončené sú práce na streche objektu. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Aktuálne prebieha montáž rozvodov kanalizácie. Po dokončení rekonštrukcie bude zariadenie disponovať kapacitou 30 lôžok, čo predstavuje nárast oproti pôvodným ôsmim o 275 percent. Rozšírenie kapacity má prispieť k skráteniu čakacích dôb na prijatie do pobytových sociálnych služieb a k zvýšeniu dostupnosti komunitnej starostlivosti pre seniorov a osoby odkázané na pomoc iných. ZOS bude poskytovať sociálne služby na komunitnej báze, pričom zabezpečí aj zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
Zhotoviteľom projektu je skupina dodávateľov Lumen s cenovou ponukou 1.460.013,22 eura s DPH. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z eurofondov vo výške 1.827.653,99 eura, zo štátneho rozpočtu sumou 150.512,68 eura a mesto Piešťany sa bude podieľať čiastkou 172.014,50 eura. Mesto s obnovou objektu začalo v septembri 2025, práce by mali trvať jeden rok.
