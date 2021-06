Rekonštrukcia zvolenskej krajskej knižnice pokračuje aj v lete

Zvolen 16. júna (TASR) - Rekonštrukcia Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene pokračuje od konca júna prácami na obnove oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovedného oddelenia na I. poschodí. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je zriaďovateľom knižnice, už pred časom vysúťažil dodávateľa stavby. Celkové náklady na túto etapu rekonštrukcie sú vyčíslené približne na 360.000 eur.



Ako TASR povedala riaditeľka knižnice Milota Torňošová, BBSK už investoval vlani a tento rok do rekonštrukcie knižničnej študovne a čitárne na I. poschodí viac ako 270.000 eur. Tieto priestory slávnostne otvorili v máji tohto roku.



Podľa riaditeľky bolo najnáročnejšou časťou rekonštrukcie dobudovanie nového balkóna a prístupových schodísk. „Použitých bolo asi šesť ton ocele a transport nosníkov nás celkom potrápil. Všetko sa však nakoniec podarilo," priblížila predošlé práce.



Obnova knižnice bude ale aj po tejto etape pokračovať. Vyčlenených je na to tento rok celkom 780.000 eur. Malo by sa začať s rekonštrukciou fasády a suterénu a spracovať by sa mala tiež projektová dokumentácia na rekonštrukciu prízemia knižnice. "Tu sme krátko pred otváraním obálok na dodávateľa exteriérových prác," doplnila Torňošová.