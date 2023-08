Rekonštrukcie ďalšej časti hradu v Starej Ľubovni začnú o mesiac

Stará Ľubovňa 8. augusta (TASR) - Práce na rekonštrukcii ďalšej časti Ľubovnianskeho hradu začnú približne o mesiac. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi stavby 5. septembra a dielo by mal dokončiť do 18 mesiacov.



"Začíname ďalšiu veľkú a náročnú rekonštrukciu hradu, tentoraz ide o severovýchodnú stenu, spadnutú hradbu, plus celé tretie nádvorie. Súčasťou projektu je aj prezentácia archeologickej lokality vojenských kasární, časť zastrešenia a odvodnenie celého tretieho nádvoria," priblížil Mikulík s tým, že celkové náklady sú na úrovni 1,2 milióna eur. Z tejto čiastky tvorí 650.000 eur dotácia z Ministerstva kultúry SR a zvyšok zafinancoval zriaďovateľ múzea Prešovský samosprávny kraj.



Cieľom je podľa riaditeľa začať murovať čo najskôr, aby bol dostatok času na realizáciu prác ešte pred príchodom mrazov. "Nemuruje sa na hradoch, keď nočná teplota klesne pod mínus päť stupňov, verím, že počas jesene sa urobí kus roboty. Doteraz sme pri rekonštrukcii troch hradných palácov vždy sprístupnili tú časť hradu, ktorá sa neobnovovala a inak tomu nebude ani teraz. Vyradí sa iba tretie nádvorie, kde v súčasnosti prebiehajú sokoliarske vystúpenia, tie sa ale presunú na druhé nádvorie. Ostatné časti hradu budú prístupné," upozornil riaditeľ. Návštevníci podľa neho doteraz vždy veľmi pozitívne vnímali, keď sa na hrade niečo rekonštruovalo a spoza bariéry mohli na stavebné práce dokonca aj nahliadnuť.



Mikulík zdôraznil, že obnova bude veľmi náročná, keďže spadnutý hradný múr je potrebné postaviť nanovo a zabezpečiť aj jeho statiku. Pri budovaní múru musia stavbári dbať aj na to, aby neporušili archeologickú lokalitu historických kasární zo 17. storočia. Tú objavili v roku 2011, keď časť severovýchodnej hradby spadla. "Možno sa pri rekonštrukčných prácach objaví aj niečo nové a odhalí sa ďalší kus histórie hradu podobne, ako to bolo pri paláci Lubomírskych. Pri jeho obnove sme objavili napríklad toaletu i čiernu kuchyňu," dodal Mikulík.



V polovici letnej turistickej sezóny sú podľa neho s návštevnosťou mimoriadne spokojní. Zatiaľ na hrade registrujú nárast počtu turistov na úrovni 30 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. "Je to veľké prekvapenie, teším sa najviac zo školských výletov aj napriek tomu, že sa zrušili kultúrne poukazy na tento rok. Veľký nárast sme zaznamenali aj medzi slovenskými rodinami. Myslím si, že je to aj vďaka obnoveným častiam hradu, novým expozíciám, ale aj kultúrnemu programu," uzavrel riaditeľ.