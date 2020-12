Rekonštrukciou materskej školy v Komárne sa zvýši aj jej kapacita

Komárno 9. decembra (TASR) – Mesto Komárno zrekonštruuje Materskú školu na Ulici františkánov. Rekonštrukčné práce sa začnú začiatkom budúceho roka a trvať by mali približne šesť mesiacov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Z celkovej sumy 195.000 eur tvorí dotácia 95 percent, zvyšných päť percent nákladov spolufinancuje mesto, informovala radnica.



V budove materskej školy sa stavebnými úpravami skvalitní priestor užívaný na predprimárne vzdelávanie, zároveň sa navýši existujúca kapacita zariadenia zo súčasných 28 na 48 detí. „Materská škola využíva prvky inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí. Projekt je navrhnutý tak, aby škôlku mohli navštevovať aj deti so zdravotným postihnutím. Projektová dokumentácia rieši aj bezbariérovosť vstupu do budovy a bezbariérové sociálne zariadenia,“ potvrdilo vedenie mesta.



V rámci realizačných prác sa zhodnotí aj areál materskej školy, kde vznikne nové multifunkčné ihrisko s moderným materiálno - technickým vybavením. Zároveň sa obstarajú také interiérové hracie prvky, ktoré pomôžu pedagogickému personálu učiť a viesť deti k samostatnosti, kreativite a ďalším zručnostiam potrebným pred nástupom do školy, a ktoré môžu bezproblémovo využívať aj deti s postihnutím.