Rekonštrukciou MŠ na Oštepovej ulici v Košiciach zvýšia kapacitu

Košice 8. marca (TASR) - Rekonštrukcia materskej školy (MŠ) na Oštepovej ulici v košickej mestskej časti Juh pokračuje podľa harmonogramu. Stavebné práce zamerané na rozšírenie jej kapacity by mali byť hotové začiatkom jesene. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



V areáli MŠ sa nachádzajú štyri budovy, ktoré sú navzájom prepojené dvomi spojovacími chodbami. V doposiaľ nevyužívaných pavilónoch vzniknú po rekonštrukcii dve nové triedy pre 44 škôlkarov. "V škôlke sa vytvoria podmienky na vzdelávanie celkovo 124 detí, čo bude v školskom roku 2023/24 znamenať vyše polovičné zvýšenie jej doterajšej kapacity. Zároveň vďaka investíciám do zateplenia stien dôjde k výrazným úsporám prevádzkových nákladov na kúrenie a osvetlenie," uvádza magistrát s tým, že v pláne je aj výmena podláh.



Práce majú stáť viac ako 1,5 milióna eur. Mesto na rozšírenie kapacít v škôlke získalo aj finančné zdroje z eurofondov, ktoré pokryjú zhruba polovicu nákladov. Zvyšok dofinancujú z mestského rozpočtu.



Vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková spresnila, že počas uplynulých vyše štyroch mesiacov stihli zrealizovať všetky búracie práce a zrekonštruovali aj štyri pôvodné strechy. Práve na nich už onedlho pribudnú aj viaceré ekologické riešenia v rámci ich premeny na zelené strechy. "Počas decembra sa vymenili aj svietidlá, ktoré nahradilo LED osvetlenie. Stavebné práce v súčasnosti pokračujú aj na hlavnej budove MŠ, v ktorej aj počas rekonštrukcie prebieha pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení výchovno-vzdelávací proces," uviedla.



Hlavnú budovu v najbližších mesiacoch kompletne zateplia a pribudne aj nová fasáda. Na spojovacích chodbách medzi pavilónmi vytvoria nové opláštenie stien spolu s výplňovými konštrukciami. Zateplia tiež hospodársky pavilón, v ktorom vymenia exteriérové okná a dvere.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že Košice sú jedným z mála miest na Slovensku, ktoré nemá problém s umiestňovaním detí nielen do materských, ale ani do základných škôl. Vlani napríklad rozšírili kapacity v troch MŠ, prijať tak mohli o 60 detí viac.