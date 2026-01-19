< sekcia Regióny
Rekonštrukciou v CSS Vita Vitalis v Prešove vzniknú tri ambulancie
Vzniknú dve ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a jedna pre deti a dorast.
Autor TASR
Prešov 19. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v pondelok oficiálne spustil rekonštrukciu priestorov v Centre sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. V zrekonštruovaných priestoroch vzniknú tri nové ambulancie, vybavené modernými digitálnymi technológiami. Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský, kraj už má aj lekárky, ktoré budú v týchto ambulanciách pôsobiť.
Vzniknú dve ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a jedna pre deti a dorast. Slúžiť budú nielen klientom zariadenia, ale aj širokej verejnosti. „Naším cieľom je preto vytvárať podmienky, ktoré budú lákavé pre mladých, začínajúcich lekárov a zároveň bezpečné a komfortné pre pacientov. Tento projekt ide presne týmto smerom, pričom nie je len o nových priestoroch, ale najmä o novom spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšení jej prístupnosti,“ priblížil Majerský.
Kraj projekt v hodnote 950.000 eur spúšťa vďaka cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráci, pričom výstavba samotných ambulancií bude stáť takmer 290.000 eur. V rámci projektu vzniknú tri ambulancie na prvom podlaží zariadenia. Priestory budú dispozične upravené, zmodernizujú sa inštalácie, osvetlenie, kúrenie, vzduchotechnika aj klimatizácia. Súčasťou budú vyšetrovne, šatne pre personál a samostatné čakárne prispôsobené aj imobilným pacientom. Všetky priestory budú bezbariérové.
Zhotoviteľom stavebných prác je firma Reinter Humenné, s lehotou výstavby osem mesiacov. Súčasťou projektu je aj nové parkovisko s desiatimi miestami vrátane jedného pre imobilných a úprava príjazdovej cesty. „Je to prelomový moment pre nás a hlavne pre našich klientov, pretože budú mať konečne svojho všeobecného lekára priamo v zariadení. Nebudú musieť cestovať do nemocnice, ako to bolo doteraz,“ doplnila riaditeľka CSS Vita Vitalis Terézia Sisáková.
Ambulancie budú vybavené modernými prístrojmi vrátane ultrazvuku, EKG, holterov, glukomerov, POCT analyzátorov, spirometrov, defibrilátora a ďalšej diagnostiky. Hodnota technického vybavenia predstavuje 183.000 eur, digitálne technológie a telemedicína ďalších 280.000 eur. „V praxi to bude vyzerať tak, že pacient napríklad s vysokým tlakom či cukrovkou dostane domov telemedicínsky set a lekár bude mať jeho údaje online. Zníži sa tým potreba častých návštev a zlepší sa sledovanie zdravotného stavu,“ uviedla vedúca odboru zdravotníctva PSK Zuzana Sabolová.
