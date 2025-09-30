< sekcia Regióny
Rekonštrukciu cesty v Bojniciach ukončia v októbri
Do obnovy komunikácie, ktorá bola v zlom technickom stave, investuje samospráva viac ako 240. 000 eur.
Autor TASR
Bojnice 30. septembra (TASR) - Rekonštrukciu cesty na Hurbanovom námestí v Bojniciach dokončia v októbri. Do obnovy komunikácie, ktorá bola v zlom technickom stave, investuje samospráva viac ako 240.000 eur.
Primátor Ladislav Smatana povedal, že o rekonštrukcii južnej strany Hurbanovho námestia sa rozprávalo desať až 15 rokov. „Musím priznať, že z našej strany to bola trochu vynútená investícia. Keď sme nastupovali, opravoval sa tam vodovod a námestie bolo rozkopané. Nemohli sme to nechať tak,“ spomenul primátor.
Rekonštrukcia má podľa neho dve fázy, najskôr sa opravoval chodník po rozkopávkach vody a teraz došlo k rekonštrukcii vozovky. „Vymieňa sa asfaltový povrch, vozovka sa zbrúsila, spevnili sa plochy, vymieňajú sa dažďové vpuste a osádzajú obrubníky,“ priblížil.
Obnovou prejde asi 300 metrov dlhý úsek cesty. „Výška investície je približne 242.000 eur, ide o kombináciu zdrojov. Čiastočne ju financujeme zo zvyšku dotácie od Ministerstva financií SR, ktorú sme použili na rekonštrukciu tzv. Lámanice a z rozpočtu mesta,“ doplnil Smatana.
Práce, ktoré podľa neho postupujú podľa harmonogramu, si väčšie obmedzenia dopravy nevyžiadali. Dodávateľ, spoločnosť Strabag, by ich mal zrealizovať do konca októbra. Samospráva v tejto súvislosti poprosila vodičov, aby na presun využili alternatívne trasy.
Radnica pripravuje na námestí i projekt upokojenia premávky, ten by mal v budúcnosti priniesť vylúčenie tranzitnej dopravy. „Je to trochu paradox, že na jednej strane opravujeme vozovku a na druhej z nej chceme vylúčiť dopravu. Vozovka však bola v katastrofálnom stave. Bolo ju preto potrebné opraviť, keďže mestská hromadná doprava bude stále tadiaľto chodiť, podobne aj zásobovanie a obyvatelia, ktorí tu bývajú,“ dodal Smatana.
